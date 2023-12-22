İngiltere\'de Kıbrıs Türkleri, "Kanlı Noel" katliamının 60\'ıncı yılında kurbanları andı

İngiltere'de EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 60'ıncı yılında kurbanlar anıldı.

Kıbrıs Türklerinin, başkent Londra'daki Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği önünde düzenlediği anma etkinliğinde, Rumların Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sergilendi.

Türkiye ve KKTC bayraklarını taşıyan katılımcılar, saldırıda şehit düşenleri anmak için mum yaktı.

Törenin ardından şehitler için dua edildi ve Nejla Clements, Kıbrıslı Türkler adına hazırlanan mektubu, Rum Kesimi Yüksek Komiserliğine bıraktı.

Mektupta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) o dönem Kıbrıs Türklerinin çektiği acıları kabul ederek, özür dilemesi istendi.

"Dünya katliamları görmezden geldi"

Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim, törende yaptığı konuşmada, 21 Aralık 1963'teki yaşanan trajik olaylara değinerek, bölgenin 11 yıl boyunca da ekonomik ablukaya alındığını anımsattı.

Haşim, "Kıbrıs Rum yönetimi ve kurumları, iktidardakiler, öldürülenlerin ve kayıpların ailelerinden bir kez bile özür dilemedi. Dünya sessiz kaldı. Dünya 1963'te, 1974'te gerçekleşen katliamları görmezden geldi." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, Kıbrıs Türk toplumunun, uluslararası garantörlere inanmaması gerektiğini söyleyen Haşim, "Sahip olduğumuz tek garantör Türkiye'dir." dedi.

Kanlı Noel katliamında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Haşim, "Allah'tan Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize de yardım etmesini diliyorum." dedi.

"Kanlı Noel" katliamının üzerinden 60 yıl geçti

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik düzenlediği saldırılarda 364 kişi şehit olmuş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı.

Rumların Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı ve "Kanlı Noel" olarak adlandırılan bu saldırılar, Ada'daki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı olmuştu.