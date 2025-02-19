İngiltere'de Müslüman Karşıtı Nefret Suçları Rekor Kırdı - Son Dakika
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İngiltere'de Müslüman Karşıtı Nefret Suçları Rekor Kırdı

2024, Müslüman karşıtı nefret suçlarının rekor yılı olurken, X sosyal medya platformu başı çekiyor.

19.02.2025 15:19
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İngiltere'de Müslüman karşıtı (İslamofobi) nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell MAMA'ya göre 2024, Müslüman karşıtı nefret suçlarının rekor kırdığı yıl olurken internet ortamındaki Müslüman karşıtı nefretin merkezinde X (eski adıyla Twitter) yer aldı.

Tell MAMA'nın 2012'den bu yana hazırladığı Müslüman karşıtı saldırıları ele alan yıllık raporu, "Müslüman karşıtı nefretin yeni kuralı" başlığıyla yayımlandı.

Rapora göre, 2012-2022 yıllarında 20 binin üzerinde Müslüman karşıtı nefret suçu ihbarı alan Tell MAMA, son iki yılda ise 10 bin 719 ihbar aldı.

Müslüman karşıtı nefret suçu ihbarlarında rekor, 6 bin 313 ihbarla geçen yıl kırıldı. Raporda bu sayının 2022'ye kıyasla yüzde 165'lik artışa işaret ettiği vurgulandı.

Müslümanlara karşı geçen yıl işlendiği ihbar edilen nefret suçlarından 5 bin 837'si doğrulanırken bunun 3 bin 530'u günlük yaşamda meydana geldi.

Günlük yaşamda işlendiği raporlanan Müslüman karşıtı nefret suçu sayısı 2012-2024 döneminde yüzde 2 bin 253 artış kaydetti.

Fiziksel ve sözlü saldırıya uğrayanlar arasında dış görünüş itibarıyla Müslüman olduğu belli olanların sayısı ise 1029 olarak açıklandı. Bunların yüzde 53'ü başörtüsü taktığını, yüzde 30'u sakallı olduğunu, yüzde 3'ü ise peçeli olduğunu bildirdi.

Kadınlar daha çok cinsiyetçi, ırkçı, Müslüman karşıtı saldırılara ve cinsel saldırı tehditlerine maruz kalırken erkekler, kadınlardan farklı olarak istismarcılıkla itham edildi.

İngiltere'deki Müslümanlar 2024'te yüzde 62'yle en çok sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldı. Onu, yüzde 15'le tehdit içerikli davranışlar takip etti. Müslüman karşıtı saldırılar yüzde 45 oranında kamusal alanlarda, yüzde 10 oranında eğitim kurumlarında, yüzde 8 oranında iş yerlerinde yaşandı.

X, sosyal medyada Müslümanların en çok hedef alındığı platform

Tell MAMA'nın elde ettiği verilere göre İngiltere'de Müslümanlara karşı nefret suçlarının artışında İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 ile Southport'ta 3 çocuğun öldürülüp 8 çocuğun yaralandığı 29 Temmuz 2024'teki saldırı, dönüm noktaları oldu.

7 Ekim sonrası 100 günde 2 bin vaka raporlayan Tell MAMA, Southport saldırısı sonrası Müslüman erkeklerin, kadınlara göre daha fazla çevrim içi saldırıya maruz kaldığını da belirledi.

İnternet ortamında Müslümanların hedef alındığı saldırıların sayısı ise 2022'ye göre 2024'te yüzde 288'lik artışla 2 bin 307 oldu.

Tell MAMA'nın internet ortamında raporladığı Müslüman karşıtı nefret suçlarının 991'i X'te, 317'si TikTok'ta, 201'i Facebook'ta işlendi.

İnternet ortamında Müslümanları hedef alan nefret suçlarının sayısında 2012'ye göre yüzde 432'lik artış yaşandı.

Savunmasız grupların korunması için daha fazla eğitim ve kaynak

Raporda eğitim kurumları çalışanlarına Müslüman karşıtı ayrımcılık ve nefret suçu konularında eğitim verilmesi, öğrenciler arasında diyaloğun geliştirilmesi ve şikayet süreçlerinin şeffaf ve tarafsız şekilde yürütülmesi tavsiyesi yer aldı.

İş yerlerinde ise farkındalık yaratma, empatiyi geliştirme ve şikayetleri ciddiye alan bir yapı geliştirme önerisi yer alırken internet ortamında denetimin önemine işaret edildi.

İnternette işlenen nefret suçlarına karşı daha etkili mekanizmaların geliştirilmesi önerisi yer alan raporda, savunmasız grupları korumak için daha fazla kaynak ve eğitime ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Müslüman Karşıtı Nefret Suçları Rekor Kırdı - Son Dakika

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