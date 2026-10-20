İngiltere'de otobüste yüksek sesle müzik dinleyene 100 sterlin ceza kesilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İngiltere'de otobüste yüksek sesle müzik dinleyene 100 sterlin ceza kesilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de otobüslerde kulaklıksız yüksek sesle müzik dinleyen, video izleyen, sigara içen ve çevreyi rahatsız eden yolculara 100 sterlin para cezası kesilecek. Trenlerde 2005'ten beri uygulanan cezayı otobüslerde yerel yönetimler ve yerel ulaşım otoriteleri uygulayacak.

İngiltere'de otobüslerde yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara 100 sterlin (yaklaşık 6 bin 600 lira) para cezası verilecek.

Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı rehbere göre, İngiltere'deki trenlerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara yönelik 2005'te uygulanmaya başlanan para cezası, otobüslerde de uygulanmaya başlayacak.

Rehbere göre otobüslerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinlemek, video izlemek, sigara içmek, gürültü yapmak, çöp atmak ve çevreyi tehdit edici hareketlerde bulunmak ceza kapsamına girecek ve bu davranışlarda bulunanlar 100 sterlin para cezasına çarptırılacak.

Cezayı uygulamak ise yerel yönetimlerin ve yerel ulaşım otoritelerinin sorumluluğunda olacak.

"Bunu hepimiz yaşadık"

Başbakan Andy Burnham, uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurarak, "Toplu taşımada en can sıkıcı şeylerden biri hakkında konuşalım mı? Trende işinizi yapmaya çalışıyorsunuz, okuyorsunuz ya da çocuğunuzu ancak uyutabildiniz. O sırada birisi telefonundan son ses bir video ya da müzik açıyor. Bunu hepimiz yaşadık." ifadelerine yer verdi.

Trenlerdeki antisosyal davranışlara karşı uygulamaların otobüslerde hayata geçirilmesi için yerel yönetimlere yetki verildiğini açıklayan Burnham, "Eğer bu videoyu trende izliyorsanız kulaklık takın." ifadesini kullandı.

"10 yolcudan 4'ü toplu taşımada güvensiz hissediyor"

Toplu taşımadaki antisosyal davranışlara para cezası öngören düzenleme, ulaştırma alanında kampanya yürüten gruplar tarafından olumlu karşılandı.

Daha İyi Bir Toplu Taşıma Kampanyası adlı grubun yöneticisi Michael Solomon, BBC'ye yaptığı açıklamada, rahatsız edici davranışların, başta engelliler olmak üzere halkta toplu taşıma kullanımını azalttığını belirtti.

Transport Focus grubunun yöneticisi Alex Campbell ise "Her 10 yolcudan 4'ü, toplu taşımadaki antisosyal davranışların daha güvensiz hissetmelerine neden olduğunu söylüyor. Yüksek sesli müzik dinlemek veya sigara içmek gibi can sıkıcı davranışları azaltmaya yönelik önlemler vatandaşların yolculuk deneyimini daha iyi hale getirip toplu taşımayı tercih etme oranını artıracaktır." dedi.

Trenlerde var olan uygulama kapsamında antisosyal davranışlarda bulunan yolcular, trenden indirilebiliyor ve 1000 sterline (yaklaşık 66 bin lira) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

Kaynak: AA
İngiltereSterlinGüncelUlaşımMüzikDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Ormana giren ceplerini dolduruyor Kilosu 500 TL’den alıcı buluyor Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
14:46
Ne yaptın Onana Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
14:31
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Yunanistan’ın uykuları kaçacak
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:59:23. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de otobüste yüksek sesle müzik dinleyene 100 sterlin ceza kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei