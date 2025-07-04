İngiltere'de Palestine Action'a Terör Örgütü Kararı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun, hükümet tarafından "terör örgütü" ilan edilmesi kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de, İngiliz hükümetinin Palestine Action'ı yasaklı örgüt ilan etme kararına karşı grubun yaptığı itiraz başvurusu görüşüldü.

Yüksek Mahkeme'deki duruşmanın ardından yargıç Martin Chamberlain, grubun, hükümetin yasaklama kararını geçici olarak durdurmaya yönelik talebini reddetti.

Böylelikle, bu gece yarısından itibaren Palestine Action, "yasaklı terör grupları" listesine eklenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, gruba destek vermek veya üye olmak 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Ayrıca grup ismini taşıyan sembolleri taşımak da suç sayılacak.

Bu kararla, Palestine Action grubu, "Terörizm Yasası" kapsamında yasaklanan ilk doğrudan eylem grubu olacak.

Grup, X'ten yaptığı paylaşımda, mahkemenin kararının ardından acil temyiz başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Mahkeme önünde gruba destek eylemi düzenlendi

Duruşma sırasında Yüksek Mahkeme binası önünde toplanan binlerce Filistin destekçisi, gruba destek eylemi düzenledi.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Hepimiz Palestine Action'ı destekliyoruz", "Protesto hakkı terör eylemi değildir" ve "Soykırımı yasaklayın, protestoyu değil" yazılı pankartlar taşıdı, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gruba destek eylemi sırasında ellerinde pankartlarla mahkeme binası önüne gelen bir grup İsrail yanlısı ile Filistin destekçileri arasında arbede yaşandı.

Kalabalığın arasına girerek ortamı provoke etmeye çalışan İsrail yanlıları, İngiliz polisi tarafından uzaklaştırıldı.

Çok sayıda polis memuru, Palestine Action'a destek eylemi sırasında geniş güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca, duruşma sürerken mahkeme binası önünde cuma namazı kılındı ve topluca dua edildi.

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

Palestine Action, 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyuran bir eylem grubu oldu.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ve binalarında çalışma ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, İsrail savunma şirketi Elbit Systems'in Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksattı.

Thales adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluştu.

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atıldı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne skuterlerle girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürttü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ın, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan edilmesini hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu.

Tasarı, önce parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda, ardından parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda onaylandı.