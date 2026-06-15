İngiltere'de Palestine Action Grubu Yasaklandı - Son Dakika
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İngiltere'de Palestine Action Grubu Yasaklandı

15.06.2026 14:17
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İngiltere Temyiz Mahkemesi, Palestine Action grubunun yasaklanmasının yasal olduğuna karar verdi.

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan ve geçen yıl yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubunun yasaklanması kararının yasal olduğuna hükmetti.

İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, Palestine Action grubunun terör örgütü olmadığı yönündeki kararının ardından İçişleri Bakanlığının Temyiz Mahkemesinde açtığı davada karar açıklandı.

Mahkemede kararı okuyan Başyargıç Sue Carr, İngiltere İçişleri Bakanlığının grubu yasaklı örgüt ilan etmesinin "yasal" olduğu yönünde karar alındığını bildirdi.

Carr, mahkeme yargıçlarının Palestine Action'ın "sadece mülke değil, aynı zamanda halka da ciddi bir zarar verme riski oluşturduğu" konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Duruşma sırasında Temyiz Mahkemesi önünde toplanan çok sayıda Filistin destekçisi gösterici de kararın ardından hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerde üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin Brize Norton Hava Üssü'nde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı. O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren "Defend Our Juries" adlı grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemciler arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak, yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Ancak hükümete temyiz hakkı verildiği için yasağın kaldırılması gerçekleşmemiş, Londra Metropolitan Polisi, gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Palestine Action Grubu Yasaklandı - Son Dakika

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