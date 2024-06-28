İngiltere'de Reform UK lideri Nigel Farage için seçim kampanyası yürüten isimlerden Müslüman karşıtı ifadeler - Son Dakika
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İngiltere'de Reform UK lideri Nigel Farage için seçim kampanyası yürüten isimlerden Müslüman karşıtı ifadeler

Reform UK Partisi lideri Nigel Farage için seçim kampanyası yürüten Andrew Parker'ın kullandığı Müslüman karşıtı ve ırkçı ifadelere yanıt veren Hindistan kökenli Başbakan Rishi Sunak, bu durumdan üzüntü ve öfke duyduğunu belirtti. Parker'ın kullandığı ifadeler, parti lideri Farage tarafından da kınandı ve Parker seçim kampanyasındaki görevlerinden uzaklaştırıldı.

28.06.2024 17:49
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İngiltere'de aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage için seçim kampanyası yürüten isimlerden Andrew Parker'ın kullandığı Müslüman karşıtı ve ırkçı ifadelere yanıt veren Hindistan kökenli Başbakan Rishi Sunak, "İki kızım, Farage için kampanya yapan insanların bana 'pis Pakistanlı' demesini görmek ve duymak zorunda kalıyor. Bu beni üzüyor ve kızdırıyor." dedi.

İngiliz Channel 4 kanalı, Farage'ın milletvekili adayı olduğu seçim bölgesinde kampanya düzenleyen Parker'ın; Sunak, İslam dini ve göçmenlerle ilgili kullandığı ırkçı, Müslüman karşıtı (İslamofobi) ve şiddet içeren dilini gizli kameralarla kaydetti.

Görüntülerde Hint kökenli Sunak için, "Her zaman Muhafazakar Parti seçmeniydim ama bu pis Pakistanlı beni sinirlendiriyor. Hangi konuda iyi? İşe yaramazın teki." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

İslam dini için, "En iğrenç inanç" yorumu yapan ve Müslümanların tek amacının İngiltere'yi ele geçirmek olduğunu savunan Parker, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin ise sahillerde atış talimi yapan silahlı birlikler tarafından vurulması gerektiğini söyledi.

Parker'ın ifadelerine, katıldığı bir televizyon yayınında tepki gösteren Sunak, "İki kızım, Farage için kampanya yapan insanların bana 'pis Pakistanlı' demesini görmek ve duymak zorunda kalıyor. Bu beni üzüyor ve kızdırıyor. (Farage'ın) Bazı sorulara yanıt vermesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Sunak, Reform UK adayları ve çalışanlarının, ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleri herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan söylediğini dile getirerek, "Bu durum Reform'daki kültüre dair bir şeyler söylüyor." dedi.

Rishi Sunak, "Başbakan ve daha önemlisi iki kız çocuk babası olarak görevim, bu yıkıcı ve ayrıştırıcı davranışlara tepki göstermektir." ifadesini kullandı.

Parker, seçim kampanyası görevinden uzaklaştırıldı

Parker'ın ifadelerine Reform UK lideri Farage da tepki göstererek, "dehşete düştüğünü" söyledi.

Farage, yaptığı açıklamada, "Bazıları tarafından kullanılan şok edici ifadeler, benim görüşlerimle, Reform UK destekçilerinin çoğunluğunun düşünceleriyle ya da parti politikalarıyla kesinlikle örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

Parker'ın ifadelerinin partiye negatif yansıdığını kaydeden Farage, Parker'ın seçim kampanyasındaki görevlerden uzaklaştırıldığını belirtti.

Kullandığı ifadeleri Channel 4 kanalına yaptığı açıklamada değerlendiren Parker ise, "Farage ve parti, benim göç konusundaki şahsi düşüncelerimden haberdar değildi. Görüntülere yansıyan tüm ifadeler benim şahsi düşüncemdir. Hiçbir zaman görüşlerimi partiyle ya da Farage'la paylaşmadım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Reform UK lideri Nigel Farage için seçim kampanyası yürüten isimlerden Müslüman karşıtı ifadeler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Reform UK lideri Nigel Farage için seçim kampanyası yürüten isimlerden Müslüman karşıtı ifadeler - Son Dakika
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