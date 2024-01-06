İngiltere\'de sağlık çalışanları Gazze\'deki saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi

İngiltere'de sağlık çalışanları, başta meslektaşları olmak üzere Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 semavi dinde duaların edildiği anma etkinliği düzenledi.

"Filistin İçin Sağlık Çalışanları" çağrısıyla İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağa karşısında toplanan grup, düzenledikleri anma töreninde, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Anma töreninde konuşan Finchley Reform Sinagogu Hahamı Jeffrey Newman, yüzünü Kudüs'e dönerek barış için dua etti.

İsrail'i seven bir Yahudi olarak törende bulunmanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirten Newman, İngiltere Kilisesinin Ruhani Lideri Justin Welby'nin, "Benim karşıtım benim düşmanım olmamalı." sözünü hatırlatarak "Görüşlerimiz farklı olabilir ama yine de hepimiz insanız." dedi.

Newman, şair Wilfred Owen'ın "Savaş Şiirleri" kitabında yer alan "Tuhaf Karşılaşma" şiirinden "Ben senin öldürdüğün düşmanım dostum." mısrasını okuyarak üç semavi dinin öğretilerinin birbirine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Vaiz Ajmal Masroor, Araf Suresi'nin 179. ayetini okudu

Vaiz ve imam Ajmal Masroor da konuşmasına, "Onların kalpleri var fakat anlamazlar, gözleri var fakat görmezler, kulakları var fakat duymazlar." ifadelerinin geçtiği Araf Suresi'nin 179. ayetini okuyarak başladı.

Yöneticilerin ve gücü elinde bulunduranların insanlığa karşı işlenen suçlara silah satarak, istihbarat sağlayarak destek verdiğini söyleyen Masroor, "İnançlı ya da inançsız gözleri gören, kulakları duyan tüm insanlar olarak liderimiz olduğunu söyleyen bu insanlara karşı birleşmeliyiz." dedi.

Masroor, Hazreti Musa'nın bugün yaşasaydı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Yahudiliğe zarar verdiği için dışlayacağını belirtirken, Hazreti İsa'nın ise bugün yaşasaydı 2 bin yıl önce yürüdüğü yollarda bulunan duvarlar nedeniyle Filistin sokaklarında gezemeyeceğini söyledi.

Hazreti Muhammed'in de bugün yaşasaydı Kutsal Topraklar'da ve dünyanın başka yerinde yaşananları ancak "kötülük" olarak niteleyeceğini kaydeden Masroor, şu an hayatta olanlara, ahirette bugün yaşananlar hakkında ne yaptığının sorulacağını söyledi.

Noel, alışıldık şekilde kutlanmadı

Bloomsbury Central Baptist Kilisesi Rahibi Simon Woodman ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Beytüllahim'i ve oradaki Hristiyan Filistinlileri birçok kez ziyaret ettiğini dile getirdi.

Ekimde başlayan olaylar ve İsrail'in saldırıları karşısında dehşete düştüğünü söyleyen Woodman, "Bugün sesimi ve varlığımı, Gazze'de ateşkes çağrısı için ve bölgeye barış getirmek üzere yapılan uluslararası baskılar ve sürdürülebilir barış için harcamak için buradayım." dedi.

Woodman, Beytüllahim'de Noel kutlanmadığını da hatırlatarak, "Geçen seneki ziyaretimde, Noel süslemelerini asmakla meşguldüler ama bu yıl yapmamayı tercih ettiler. Gazze'de diğer Filistinliler ölürken ve zorluk yaşarken, Beytüllahim'de Noel kutlayamayacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Yalnızca Hazreti İsa'nın enkaz arasında gösterildiği bir dekorasyon yapıldığını kaydeden Woodman, "Beytüllahim'deki dostlarımızın duymamızı istediği mesaj buydu. Noel, alışıldık şekilde kutlanmadı ama Noel'in barış ve uzlaşma mesajı baki kaldı." diye konuştu.