İngiltere'deki Su Kaynakları İyi Durumda Değil - Son Dakika
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İngiltere'deki Su Kaynakları İyi Durumda Değil

İngiltere'deki su kaynaklarının hiçbiri iyi durumda değil. Rivers Trust'un raporuna göre, su kimyası verileri mevcut olan 3.553 nehir kolundan sadece 151'inin ekolojik durumu iyileşirken, 158'inin durumu ise daha da kötüleşti. Su şirketleri tarafından İngiltere'nin nehir ve denizlerine boşaltılan atık su miktarının 2023 yılında iki kattan fazla arttığı belirtiliyor. Uzmanlar ve akademisyenler, insan atıklarının yol açtığı sağlık riskleri konusunda alarm vererek, su şirketlerini altyapılarını ve güvenlik protokollerini geliştirmeleri yönünde zorlamayan düzenleyici kurumları eleştirmişti. Su şirketlerinin çevre yerine mali getirilere öncelik verdiği ve hükümetin su kirliliği ve gelecekteki su arzı gibi sorunlara yeterince çözüm üretemediği ifade edilmiştir.

15.06.2024 11:30
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LONDRA, 15 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'de bağımsız bir çevre koruma kuruluşu olan Rivers Trust'un raporuna göre İngiltere'deki su kaynaklarının hiçbiri iyi durumda değil.

Nehirlerimizin Durumu adlı rapor su kimyası verileri mevcut olan 3.553 nehir kolundan sadece 151'inin ekolojik durumu iyileşirken, 158'inin durumunun ise daha da kötüleştiğini ortaya koydu.

İngiliz Çevre Ajansı'nın verileri de su şirketleri tarafından İngiltere'nin nehir ve denizlerine boşaltılan atık su miktarının 2023 yılında iki kattan fazla arttığını gösteriyor.

Kraliyet Mühendislik Akademisi'nden uzmanlar ve akademisyenler Mayıs ayında, İngiltere'nin nehir ve denizlerindeki insan atıklarının yol açtığı sağlık riskleri konusunda alarm vererek, su şirketlerini altyapılarını ve güvenlik protokollerini geliştirmeleri yönünde zorlamayan düzenleyici kurumları eleştirmişti.

Lordlar Kamarası Sanayi ve Düzenleyiciler Komitesi Mart 2023'te su şirketlerinin çevre yerine mali getirilere öncelik verdiğini ve İngiltere hükümetinin su kirliliği ve gelecekteki su arzı gibi kritik sorunlara yeterince çözüm üretemediğini açıklamıştı.

BBC News'e göre büyük İngiliz su şirketleri 2022 yılında kurak mevsimlerde 6.000'den fazla kez yasadışı olarak atık su deşarj etti.

Kaynak: Xinhua

Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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