İngiltere'den gelen Spitfire Mk9 Sivrihisar Hava ve Uzay Müzesi'ne katıldı - Son Dakika
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İngiltere'den gelen Spitfire Mk9 Sivrihisar Hava ve Uzay Müzesi'ne katıldı

İngiltere\'den gelen Spitfire Mk9 Sivrihisar Hava ve Uzay Müzesi\'ne katıldı

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan hava ve uzay müzesi envanterine dahil edildi. 1945 model Spitfire Mk9 için düzenlenen törene, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve emekli pilot Necati Artan'ın kızı da katıldı. Törenin ardından uçağın örtüsü indirilerek açılışı yapıldı. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı, uçağın dünya genelinde uçar durumdaki 27 hava aracından biri olduğunu belirtti. Tören, Spitfire Mk9'nın gösteri uçuşu ve müze ziyaretiyle sona erdi.

21.07.2024 11:31
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İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan hava ve uzay müzesi envanterine dahil edildi.

Pilot Edward Yard yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

Törene, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve emekli pilot Necati Artan'ın kızı Necef Artan Yüksel katıldı.

Etkinlikte Necati Artan'ı konu alan belgesel gösteriminin ardından Necef Artan Yüksel, hava aracının örtüsünü indirerek açılışını yaptı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müze envanterine katılan Spitfire Mk9'un bu modelin dünya genelinde uçar durumdaki 27 hava aracından biri olduğunu söyledi.

Söz konusu uçaklardan birine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Görenoğlu, şunları kaydetti:

"Spitfire de müzemizdeki yerini bugün aldı. Tesisimize adını veren Necati Artan Türk Hava Kuvvetlerinde bu uçağı kullandı. Bu uçak daha sonra İngiltere'ye götürülmüş. Türkiye'ye hava aracımız geldi ve müzemizin envanterine katıldı. Bugünü yaşamak bizim için gerçekten büyük bir onur ve gurur."

Görenoğlu, törenle geçmiş yılları anımsadıklarını ve tarihe tanıklık ederek keyifli bir gün geçirdiklerini bildirdi.

Program, Spitfire Mk9'nın gösteri uçuşu ve müze ziyaretiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den gelen Spitfire Mk9 Sivrihisar Hava ve Uzay Müzesi'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'den gelen Spitfire Mk9 Sivrihisar Hava ve Uzay Müzesi'ne katıldı - Son Dakika
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