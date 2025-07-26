İngiltere'den Hong Kong'a Tepki

İngiltere Dışişleri ve İçişleri Bakanları yaptıkları açıklamada Hong Kong polisinin İngiltere'de bulunan bazı isimlerle ilgili yakalama kararı çıkarıp başlarına ödül koymasına tepki gösterdi.

İngiliz İçişleri Bakanı Yvette Cooper ve Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptıkları ortak açıklamada, "Hong Kong polisinin İngiltere'de yaşayan bazı kişilerle ilgili yakalama kararı çıkarıp başlarına ödül koyması milletlerarası baskının başka bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bu durum İngiltere topraklarında yapılacak pervasızca hareketleri cesaretlendirdiği gibi Hong Kong'un uluslararası imajını da zedeliyor." değerlendirmesi yapıldı.

İngiltere'nin Hong Kong'daki Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "Çin ve Hong Konglu yetkilileri İngiltere ve başka ülkelerdeki muhalifleri kasten hedef almaya bir son vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İngiltere'nin kendi topraklarındaki kişilerin güvenliği ve insan haklarını koruma taahhüdüne bağlı olduğu vurgulandı.

Bu nedenle Hong Kong'un "suçluların iadesi" kapsamından çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, "Hükümetimiz, İngiltere'yi yurt edinenler de dahil Hong Kong halkının yanında olmaya devam edecek. Hakları ve özgürlüklerini koruyacak, güvenliklerini sağlayacak, yabancı hükümetlerin kendilerini eleştiren yurt dışındaki insanları kışkırtma, saldırma ve baskı altında tutma girişimlerini tolere etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Hong Kong polisi, kendilerine "Hong Kong Parlamentosu" adını veren grubun yurt dışında yaşayan 15 üyesi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Polis, bu isimlerin yakalanmasına yardım edenlere 200 bin Hong Kong doları (yaklaşık 1 milyon lira) ödül verileceğini de duyurmuştu.