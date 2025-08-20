İngiltere'den İsrail'e 'E1 Projesi' Tepkisi - Son Dakika
İngiltere'den İsrail'e 'E1 Projesi' Tepkisi

20.08.2025 20:56
İngiltere, İsrail'in 'E1 Projesi'ne onay vermesini kınadı; projenin Filistin devleti için tehdit olduğunu belirtti.

İngiltere, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi"ne nihai onayı vermesini kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgali genişletecek "E1 Projesi'ne" nihai onay vermesine tepki gösterdi.

Bakan Lammy, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulunun onay kararını kınadıklarını belirterek "Uygulanması halinde Filistin devleti ikiye bölünecek, uluslararası hukukun açık ihlali olacak ve iki devletli çözümü ciddi şekilde baltalayacak." ifadesini kullandı.

İngiliz Bakan Lammy, İsrail hükümetine bu karardan geri dönmesi çağrısında bulundu.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

20:05
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.