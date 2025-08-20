İngiltere'den İsrail'in Vize İptaline Tepki

İngiltere, Avustralya'nın Filistin'deki diplomatlarının vizelerinin İsrail tarafından iptal edilmesine tepki göstererek, bu kararın diyalog ve diplomasi alanını kapatmaktan başka işe yaramayacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin, Avustralyalı temsilcilerin Filistin yönetimi vizelerini iptal etme kararı ters etki yaratmaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü, bu kararın, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli çözümün sağlanması açısından son derece önemli olan diyalog ve diplomasi alanını kapatmaktan başka işe yaramayacağının altını çizdi.

Bakanlık Sözcüsü, "Avustralya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklerimizle Gazze'de bundan sonra atılacak adımlar ve iki devletli çözüm için bir barış çerçevesi üzerinde çalışıyoruz. İlk adım, derhal ateşkesin sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve yardımların arttırılması olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin karşılıklı vize iptalleri

Avustralya, 18 Ağustos'ta İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin açıklamasında, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.