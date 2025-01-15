İngiltere'den Kuzey Kore'ye Tepki

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İngiltere, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) istikametinde kısa menzilli balistik füze fırlatmasına tepki gösterdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün balistik füze fırlatmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin birçok kararının bir başka ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ülkenin yasa dışı balistik füze fırlatmasının, Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmaya devam ettiği belirtilerek Kuzey Kore'nin bu tür provokasyonları durdurması ve diyaloğa dönmesi çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore'nin birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı açıklanmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) istikametinde birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını belirtmişti.

Açıklamada, yerel saatle 09.30'da Kuzey Kore'nin Ganggye bölgesinden Doğu Denizi yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı, füzelerin yaklaşık 250 kilometre havada kaldıktan sonra denize düştüğü ifade edilmişti.

Kuzey Kore'nin bu eylemiyle Yarımada'daki "barışı tehdit ettiği" kaydedilen açıklamada, olayın yakından takip edildiği aktarılmıştı.

Güney Kore, 6 Ocak'ta, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore de yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini duyurmuş, denemenin başarıyla tamamlandığını ifade etmişti.