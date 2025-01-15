İngiltere'den Kuzey Kore'ye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'den Kuzey Kore'ye Tepki

İngiltere, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını BM kararlarının ihlali olarak değerlendirdi.

15.01.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) istikametinde kısa menzilli balistik füze fırlatmasına tepki gösterdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün balistik füze fırlatmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin birçok kararının bir başka ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ülkenin yasa dışı balistik füze fırlatmasının, Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmaya devam ettiği belirtilerek Kuzey Kore'nin bu tür provokasyonları durdurması ve diyaloğa dönmesi çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore'nin birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı açıklanmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) istikametinde birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını belirtmişti.

Açıklamada, yerel saatle 09.30'da Kuzey Kore'nin Ganggye bölgesinden Doğu Denizi yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı, füzelerin yaklaşık 250 kilometre havada kaldıktan sonra denize düştüğü ifade edilmişti.

Kuzey Kore'nin bu eylemiyle Yarımada'daki "barışı tehdit ettiği" kaydedilen açıklamada, olayın yakından takip edildiği aktarılmıştı.

Güney Kore, 6 Ocak'ta, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore de yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini duyurmuş, denemenin başarıyla tamamlandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Japon Denizi, Kuzey Kore, ingiltere, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den Kuzey Kore'ye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:26:57. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'den Kuzey Kore'ye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.