İngiltere'den Trump'a Filistinli Mülteci Açıklaması - Son Dakika
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İngiltere'den Trump'a Filistinli Mülteci Açıklaması

İngiltere, Filistinli sivillerin geri dönüşünün önemli olduğunu vurguladı, Trump'a yanıt verdi.

27.01.2025 20:16
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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ürdün ve Mısır'a daha fazla Filistinli mülteci alma çağrısına yönelik, "Filistinli siviller geri dönebilmeli ve hayatları ile evlerini yeniden inşa edebilmeli." açıklamasını yaptı.

Başbakanlık Sözcüsü, ülkede ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu.

Trump'ın, Ürdün, Mısır ve Arap ülkelerine daha fazla Filistinli mülteci alma, onlar için yerleşimler inşa etme çağrısına yönelik soruyu yanıtlayan Sözcü, "Filistinli siviller geri dönebilmeli ve hayatları ile evlerini yeniden inşa edebilmeli. Dışişleri Bakanı'nın da söylediği gibi Gazzeliler evlerini, sevdiklerini ya da hayatlarını kaybettiler. Son 14 ayda yaşanan çatışmalar bir kabus gibiydi. Bu nedenle İngiltere sürekli olarak Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için bastırdı." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Trump'la dünkü telefon görüşmesine de değinen Sözcü, "Çok sıcak ve yapıcıydı." değerlendirmesini yaptı.

NATO ülkelerinden milli gelirin yüzde 5'ini savunmaya harcamasını isteyen Trump'ın bu konuyu Starmer'la görüşmede gündeme getirip getirmediği sorularını yanıtsız bırakan Sözcü, savunma harcamalarının yüzde 2,5'e çıkarılacağına yönelik hükümet planlarının olduğunu aktardı.

İngiltere'nin 1415'te Fransızlara karşı kazandığı Agincourt Savaşı'nın bir denizaltıya isim olarak verileceği ancak "Fransızları incitmemek için" bu planın değiştirildiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Sözcü, şunları söyledi:

"Ülkemizin zengin askeri tarihi ve kazandığı savaşlardan dolayı gurur duyuyoruz. Bu nedenle akıllı denizaltı sınıfında üretilen 7'nci denizaltına HMS Achilles adını vereceğiz. HMS Achilles, İkinci Dünya Savaşı'nda çok sayıda savaş madalyası kazanmış bir geminin ismiydi. Bu isim özellikle bu yıl (İkinci Dünya Savaşı'nda) Avrupa'da ve Japonya'da zafer kazanılmasının 80'inci yıl dönümünde daha da önemli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Trump'a Filistinli Mülteci Açıklaması - Son Dakika

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