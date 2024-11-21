İngiltere'den UCM Açıklaması - Son Dakika
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İngiltere'den UCM Açıklaması

İngiltere, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama emrini uygulamayacaklarını duyurdu.

21.11.2024 22:46
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İngiltere Başbakanlık sözcüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini uygulama konusunda açıklama yapmazken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama emriyle ilgili İngiliz medyasına konuşan Başbakanlık sözcüsü, UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduklarını belirtti.

Mahkemenin uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçları inceleyen bir kurum olduğunu kaydeden sözcü, "Bu hükümet, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu açıkça ortaya koydu." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas ve Hizbullah arasında "ahlaki olarak eşitlik bulunmadığını" söyleyen sözcü, "Acil bir ateşkesi sağlamaya ve Gazze'deki yıkıcı şiddete son vermeye odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözcü, Netanyahu'nun, İngiltere'yi ziyaret etmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı yönünde defalarca sorulan sorulara ise cevap vermedi.

Başbakan Keir Starmer'ın, İsrail'in meşru müdafaa hakkına destek verme kapsamında İsrail Başbakanı ile temasta olmaya devam edeceğini aktaran sözcüye, ABD'nin UCM için "kanguru mahkemesi" ifadesi kullanması da soruldu.

Sözcü, bu soruya, "UCM'nin bağımsızlığına saygı gösteriyoruz." yanıtını vermekle yetindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den UCM Açıklaması - Son Dakika

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