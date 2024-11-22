İngiltere'den UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki

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İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararına ilişkin, "UCM soruşturmalarının büyük bir çoğunluğu İngiliz hukuku, güvenlik kurumları ve hükümetinin meselesi haline gelmiyor." diye konuştu.

Cooper, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama karar ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun İngiltere'ye gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına yönelik soruları yanıtsız bırakan Cooper, "Bu, İçişleri Bakanı olarak benim konum değil. UCM bağımsız bir mahkemedir ve biz de onun bağımsızlığına ve üstlendiği göreve saygı duyuyoruz." dedi.

UCM kararları ardından izlenmesi gereken bazı süreçler olduğunu belirten Cooper, "UCM soruşturmalarının büyük bir çoğunluğu İngiliz hukuku, güvenlik kurumları ve hükümetinin meselesi haline gelmiyor. Herhangi bir davada ne karar verilirse verilsin izlenmesi gereken bazı süreçler vardır. Benim de bu konularda yorum yapmam doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Cooper, İngiltere hükümetinin Gazze'de ateşkese odaklandığını belirtti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin UCM kararını "provokatif ve endişe verici olarak niteleyerek, hükümeti mahkemeyi kınamaya ve karara karşı girişimde bulunmaya çağırması" hatırlatılan Cooper, "Mahkemenin bağımsızlığına saygı duyduk ve duymaya devam edeceğiz. Bunlar UCM'nin takip etmesi gereken yasal süreçler." diye konuştu.