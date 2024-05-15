İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıyı kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze Şeridi\'ndeki saldırıyı kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına düzenlenen saldırıya tepki göstererek yardım görevlilerine yönelik tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi. Cameron, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların aileleriyle olduğunu belirterek BM'nin kapsamlı soruşturma başlatılması çağrısını desteklediklerini ifade etti.

15.05.2024 16:18
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstererek yardım görevlilerine yönelik tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi.

Cameron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde BM aracına düzenlenen saldırıda bir çalışanın öldürülmesi, diğer çalışanın ağır yaralanmasını "büyük trajedi" olarak niteledi.

Düşüncelerinin saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların aileleriyle olduğunu belirten Cameron, şu ifadeleri kullandı:

"BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile dün yaptığım telefon görüşmesinde söylediğim gibi İngiltere olarak yardım görevlilerine yönelik tüm saldırıları kınıyor ve BM'nin kapsamlı soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını destekliyoruz."

BM aracına saldırı

İsrail basınında 13 Mayıs'ta çıkan haberlerde, Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca, İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.

Saldırıda, 1'i ağır olmak üzere yaralananlar olduğu belirtilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesine giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Biriminden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıyı kınadı - Son Dakika

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