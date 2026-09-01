İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İngiliz şirketlerinin İsrail yerleşimlerine finansmanını istemediğini açıkladı - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İngiliz şirketlerinin İsrail yerleşimlerine finansmanını istemediğini açıkladı

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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik tutumlarını netleştirdi. Miliband, İngiliz şirketlerinin bu yerleşimlerin finansmanını, inşasını ve reklamını üstlenmesini istemediklerini belirterek, iki devletli çözüm ihtimalinin zayıflamasına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İngiliz şirketlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim yerlerinin finansmanını, inşaatını ve reklamını üstlenmesini istemediklerini dile getirdi.

Miliband ve Dışişleri Bakanlığında görevli devlet bakanları, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırılarına değinen Miliband, bu saldırıları "yerleşimci terörü" olarak niteledi.

Bu durumun iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını vurgulayan Miliband, İngiliz hükümetinin iki devletli çözüm ihtimalinin yok edilmesi karşısında sessiz kalmayacağının altını çizdi.

Miliband, Filistin topraklarının gasbedilmesi karşısında atacakları adımları değerlendirdiklerini de belirterek, "Atılacak adımları hükümet içinde ve müttefiklerimizle ele alıyoruz. Bu konuda sabırlı olunursa gelecek haftalarda daha fazla şey söyleyebiliriz." dedi.

Gasbedilen Filistin topraklarında inşa edilen İsrail yerleşimlerine de değinen Miliband, "İngiliz şirketlerinin yeni yerleşim yerlerinin finansmanını, inşasını ve reklamını üstlenmesini istemiyoruz. Bunu nasıl durduracağımız konusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İngiliz şirketlerinin İsrail yerleşimlerine finansmanını istemediğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İngiliz şirketlerinin İsrail yerleşimlerine finansmanını istemediğini açıkladı - Son Dakika
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