İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna'ya yardım sağlama odaklandıklarını bildirdi - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna'ya yardım sağlama odaklandıklarını bildirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna\'ya yardım sağlama odaklandıklarını bildirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna'ya refah içinde gelecek inşa etmeleri için ihtiyacı olanları sağlamaya odaklandıklarını bildirdi. Cameron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşerek, İngiltere'nin yeni yardım paketinde öngörülen silahların en kısa zamanda Ukrayna'ya ulaştırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca taraflar, uluslararası etkinliklere hazırlık konularını ele aldı.

03.05.2024 14:57
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna'ya refah içinde gelecek inşa etmeleri için ihtiyacı olanları sağlamaya odaklandıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü.

Geçen hafta duyurulan 500 milyon sterlin değerindeki savunma paketi için İngiliz hükümetine teşekkür eden Zelenskiy, "Bu paketin sağlanması ve ABD'nin yardım sağlama yönündeki kritik kararı, böyle bir önemli anda bizim için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Cameron'ı cephe hattındaki durumla ilgili bilgilendirerek, İngiltere'nin yeni yardım paketinde öngörülen silahların en kısa zamanda Ukrayna'ya ulaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Taraflar, görüşmede haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi başta olmak üzere uluslararası etkinliklere hazırlık konularını ele aldı.

Cameron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kiev'de ağırlandığı için teşekkür ederek, "İngiltere, topraklarınızı savunmanız ve Ukrayna halkına refah içinde bir gelecek inşa etmeniz için ihtiyacınız olanları size sağlamaya odaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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