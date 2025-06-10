İngiltere Dışişleri'nde Gazze Endişesi - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri'nde Gazze Endişesi

10.06.2025 17:57
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300'den fazla çalışan, İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı endişelerini dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında görevli 300'den fazla çalışan, İsrail'in Gazze'deki suçlarında "İngiltere'nin suç ortağı olmasından duyduğu endişeyi" paylaştı, bakanlık müsteşarları, "Anlaşmazlık derinse istifa edebilirsiniz." yanıtını verdi

BBC'nin haberine göre, aralarında başka ülkelerdeki büyükelçilik personelinin de bulunduğu 300'den fazla Dışişleri Bakanlığı çalışanı, 16 Mart'ta Bakan David Lammy'ye hitaben bir mektup kaleme aldı.

Bakanlık çalışanlarının 2023 sonundan bu yana Gazze konusunda bakana hitaben yazdığı 4. mektupta, İngiltere'nin hala İsrail'e silah satmasına tepki gösterildi.

Gazze'deki sivil can kaybının yüksekliğine, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insani yardım ablukasına ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrailliler tarafından gasbedilmesine değinilen mektupta, bakanlığın uyarılara karşı sessiz kalması da eleştirildi.

Mektupta, "Temmuz 2024'de çalışanlar İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlali ve İngiltere hükümetinin olası suç ortaklığıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Geçen süreçte İsrail'in uluslararası hukuka olan saygısızlığı daha da ciddi hale geldi." ifadeleri yer aldı.

Mart ayında İsrail'in 15 insani yardım görevlisini öldürmesine değinilen mektupta, Tel Aviv yönetiminin açlığı bir silah olarak kullandığına işaret edildi.

Mektupta, İngiltere hükümetinin küresel normların aşınmasına katkıda bulunduğu belirtilirken buna örnek olarak İsrail'e silah satışının sürmesi ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın nisanda Londra'yı ziyaret etmesi gösterildi.

"İstifa etmek onurlu bir yoldur"

Bakanlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'deki suçlarında "İngiltere'nin suç ortağı olmasından duyduğu endişeyi" dile getirdiği mektuba bakanlıktan verilen yanıt ise çalışanların tepkisini çekti.

Müsteşarlar Oliver Robbins ve Nick Dyer'in imzasını taşıyan yanıtta, çalışanların hükümet politikalarını eleştirmelerinin önünü açmak için bir mekanizma kurulduğu hatırlatıldı.

Ancak yine de memnun olmayanlar için başka mekanizmaların da bulunduğu belirtilen yanıtta, "Hükümet politikası ya da eylemlerin herhangi bir yönüne karşı anlaşmazlığınızın derin olduğu noktada devlet memurluğundan istifa edebilirsiniz. Bu onurlu bir yoldur." ifadeleri yer aldı.

İsmini vermek istemeyen bir bakanlık çalışanı, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tartışma alanının daha da daraltılması karşısında bir kızgınlık ve hayal kırıklığı var." dedi.

Eski bir bakanlık çalışanı ise yanıtın İngiltere hükümetine uluslararası hukuk ihlalleri karşısında inkar gücü kazandırdığını söyledi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri'nde Gazze Endişesi - Son Dakika

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