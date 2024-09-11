İngiltere, Cezaevlerinde Doluluk İçin Estonya'dan Hücre Kiralıyor - Son Dakika
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İngiltere, Cezaevlerinde Doluluk İçin Estonya'dan Hücre Kiralıyor

İngiltere, Cezaevlerinde Doluluk İçin Estonya\'dan Hücre Kiralıyor

İngiltere, cezaevlerindeki aşırı doluluk sebebiyle Estonya'dan hücre kiralamayı düşünüyor. Ülkedeki bazı mahkümlarsa önümüzdeki haftadan itibaren erken salıverilecek. İngiltere'deki mahküm sayılarında her geçen gün yeni bir rekor kırılıyor.

11.09.2024 10:51
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İngiltere, cezaevlerindeki aşırı doluluk sebebiyle Estonya'dan hücre kiralamayı düşünüyor. Ülkedeki bazı mahkümlarsa önümüzdeki haftadan itibaren erken salıverilecek.İngiltere'deki mahküm sayılarında her geçen gün yeni bir rekor kırılıyor.

Resmi veriler, 6 Eylül 2024 itibarıyla Birleşik Krallık'ta 88 bin 521 kişinin cezaevinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, geçen haftanın sonunda kaydedilen rekor sayının üzerine 171 kişilik artış anlamına geliyor.

PA haber ajansının analizine göre, cezaevlerindeki mahküm sayısı son dört haftada bin 25 kişi artarak bu verilerin yayımlandığı 2011'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu artışta, ülkede son aylarda yaşanan aşırı sağcı şiddet olayları sonrası gerçekleştirilen çok sayıda tutuklama ve verilen hapis cezalarının rol oynadığı tahmin ediliyor.

Erken tahliye planı

İngiltere'de hükümet, cezaevlerindeki aşırı doluluğu hafifletmek amacıyla bazı mahkümların erken tahliyesini öngören bir planı hayata geçiriyor.

Söz konusu mahkümların aldığı hapis cezasının yüzde 50'sini değil, yüzde 40'ını çekmesinin yeterli kılındığı plan kapsamındaki ilk tahliyeler 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. İngiliz basını bu tarihte salıverilecek mahküm sayısının 5 bin 500 civarında olduğunu bildirdi.

Terör, cinsel saldırı ve bazı şiddet suçlarını kapsamayan bu indirimden ilk etapta beş yılın altında hapis cezası bulunan mahkümlar faydalanabilecek. Ekim ayında gerçekleşmesi beklenen ikinci etap tahliyelerdeyse beş yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılmış olan mahkümlar salıverilecek.

Estonya'dan hücre kiralama planı

İngiliz medyası hükümetin ayrıca kısa vadeli çözüm çerçevesinde bazı mahkümları Estonya'ya göndermeyi planladığını duyurdu.

Daily Telegraph gazetesi, İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood'un önümüzdeki hafta Estonyalı mevkidaşı Liisa Pakosta'yla bir araya gelerek bu ülkede cezaevi hücresi kiralama konusunu ele alacağını belirtti.

İngiliz hükümetinin konuyla ilgili uzun vadeli çözüm kapsamında ise yeni cezaevi binaları inşa etmesi bekleniyor.

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İngiltere, Cezaevlerinde Doluluk İçin Estonya'dan Hücre Kiralıyor - Son Dakika

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