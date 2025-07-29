İngiltere, Filistin'i Tanıyacağını Açıkladı - Son Dakika
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İngiltere, Filistin'i Tanıyacağını Açıkladı

29.07.2025 23:34
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Starmer, İsrail'in tutumunu değiştirmemesi halinde eylülde Filistin'i tanıyacaklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, Ürdün, İsrail, Kanada ve Filistin'den liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde, "İsrail'in mevcut tutumunu değiştirmediği taktirde ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağı" açıklamasını ve Gazze'deki insani krizi görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yazılı açıklamasına göre, Starmer, Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmeleri yaptı.

Starmer, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde, Gazze'deki insani krizi ele aldı. İki lider, acil ateşkes, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'ye yardım ulaştırma çabaları için Kral Abdullah'a teşekkür eden Starmer, İngiltere ile Ürdün'ün son günlerde gerçekleştirdiği havadan yardımların kara yoluyla yapılacak yardımların yerini tutamayacağını vurguladı.

Ayrıca Starmer, kalıcı barış için iki devletli çözümün korunması ve Filistin devletinin tanınmasının bu sürecin parçası olması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede, liderler Suriye'deki durumu da ele aldı.

Starmer, Netanyahu'ya Gazze'deki durumun artık katlanılamaz hal aldığını söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde de İsrail'in kendini savunma ve güvenlik hakkını açık şekilde desteklediklerini ifade etti.

Buna karşın, Gazze'deki durumun artık katlanılamaz hal aldığını vurgulayan Başbakan Starmer, insani yardıma erişim ihtiyacının her zamankinden daha acil olduğunu dile getirdi.

İngiliz Başbakan, Netanyahu'ya, Gazze'de acı çeken insanlara gerekli gıdanın ulaştırılması için tüm yardıma erişim kısıtlamalarının derhal kaldırılması yönünde adım atması çağrısında bulundu.

Abbas, İngiltere'nin eylülde Filistin'i tanıyabileceği açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Starmer, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki insani krizin aciliyetine dikkat çekerek, derhal ateşkes ve sınırsız insani yardım girişinin sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, liderler, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakması, silahsızlanması ve Gazze yönetiminde rol üstlenmeyeceğini kabul etmesinin barış için şart olduğunu savundu.

Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas, Starmer'ın, İsrail'in mevcut tutumunu değiştirmediği taktirde eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Liderler, Gazze'ye yardımların acilen ve büyük miktarda ulaştırılması gerektiğini belirtti

Starmer, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in mevcut tutumunda ciddi değişiklik olmaması halinde ülkesinin Filistin'i tanıyacağını ifade etti.

Bu adımın bölgede kalıcı barış ve güvenlik sürecinin parçası olduğunu belirten Starmer, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri serbest bırakması, silahsızlanması ve gelecekteki Filistin yönetiminde yer almaması gerektiğini yineledi.

Her iki lider, Gazze'deki insani felaketin hafifletilmesi için yardımların acilen ve büyük miktarda ulaştırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İngiltere, İsrail somut adım atmazsa eylülde Filistin'i tanıyacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Filistin'i Tanıyacağını Açıkladı - Son Dakika

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