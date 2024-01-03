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İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini reddediyor - Son Dakika
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İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini reddediyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi önerilerini kesin bir şekilde reddettiğini açıkladı. Bakanlık, Gazze'nin işgal edilmiş Filistin toprağı olduğunu ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacağını vurguladı. İngiltere, müttefiklerinin Gazzelilerin zorla yerinden edilmeye maruz bırakılmasına karşı kaygılarını paylaşıyor.

İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini reddediyor
03.01.2024 - 21:57,
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların Gazze'deki Filistinlilerin, başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki söylemlerine ilişkin, "İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Gazze, işgal edilmiş Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacaktır. İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, İngiltere'nin, müttefiklerinin Gazzelilerin zorla yerinden edilmeye maruz bırakılmasına yönelik kaygılarını paylaştığını da ifade etti.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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