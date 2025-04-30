İngiltere Husi Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz hava kuvvetlerinin dün akşam Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırısının Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak ve Husilerin saldırı kapasitesini düşürmek için yapıldığını belirtti.

Healey, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası'nda, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) dün akşam Yemen'deki Husi hedeflerine düzenlediği operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi hedeflerine yönelik saldırının kolektif meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini anlatan Healey, bu operasyonda ABD ile işbirliği yapıldığını ifade etti.

Healey, Yemen'in başkenti Sana'nın 24 kilometre güneyindeki bir grup binada, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi güzergahını kullanan gemilere saldırmak için kullandığı dronları ürettiğine ilişkin istihbarat bulunduğunu kaydetti.

Bu istihbarat doğrultusunda harekete geçtiklerini vurgulayan Healey, kapsamı kısıtlı tutulan operasyonda söz konusu binaların bazılarının vurulduğunu ve sivil kayıpların en az olması için çaba sarf edildiğini belirtti.

Healey, operasyonun amaçlarının; Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak, Husilerin gelecekte saldırı gerçekleştirme kapasitesini düşürmek, bölgesel güvenliğe destek vermek ve İngiltere ekonomisini korumak olduğunu açıkladı.

İlk değerlendirmelere göre operasyonun başarılı olduğu bilgisini paylaşan Healey, sivil can kaybına ilişkin henüz bir kanıt ya da rapor bulunmadığının da altını çizdi.

İran'ın Husilere destek verdiğini, Rusya'nın ise destek vermeye çalıştığını söyleyen Healey, Husilerin Gazze'ye destek için gemilere saldırdığı iddialarını ise "Gazze'deki savaş başlamadan önce de gemilere saldırıyorlardı." sözleriyle reddetti.

Healey, saldırılar nedeniyle bölgedeki ticari gemi trafiğinin azaldığını, tankerlerin daha uzun rotaları tercih ettiğini kaydetti.