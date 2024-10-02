İngiltere, İran'ın İsrail'e Saldırılarına Karşı Hava Görevi Üstlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere, İran'ın İsrail'e Saldırılarına Karşı Hava Görevi Üstlendi

BBC, İngiliz jetlerinin İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları sırasında görev aldığını açıkladı.

02.10.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları karşısında İngiliz jetlerinin görev aldığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın dün akşam başlattığı İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından sonrasında kınama açıklaması yaptı.

"İngiliz güçleri Orta Doğu'da tansiyonun daha da yükselmesini engellemek amacıyla üstüne düşeni yaptı. Operasyonda görev alan tüm İngiliz personele cesaret ve profesyonelliği için teşekkür ederim." ifadelerini kullanan Healey, İngiliz ordusunun operasyonda nasıl bir görev aldığını ise açıklamadı.

Operasyona ilişkin detayları ise İngiliz yayın kuruluşu BBC paylaştı. BBC'nin haberine göre, İngiliz savaş uçakları nisan ayında olduğu gibi dün akşam da İsrail'e yönelik İran saldırıları karşısında görev yaptı.

İngiliz jetleri, nisanda da İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı karşısında havalanmış ve İran'a ait insansız hava araçlarını düşürmüştü.

Dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran saldırılarının önlenerek hem İsrail hem de Ürdün'de hayatların kurtarıldığını belirterek, "Uçaklarımızın bir dizi İran saldırı uçağını düşürdüğünü teyit edebilirim." açıklamasını yapmıştı.

Nisan ayında Savunma Bakanı olarak görev yapan Grant Shapps de İran saldırılarının başlamasının ardından Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jet ve yakıt ikmal tankerlerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, İran'ın İsrail'e Saldırılarına Karşı Hava Görevi Üstlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 18:56:08. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere, İran'ın İsrail'e Saldırılarına Karşı Hava Görevi Üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement