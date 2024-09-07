İngiltere'den Ayşenur Eygi'ye Endişe - Son Dakika
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İngiltere'den Ayşenur Eygi'ye Endişe

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden derin endişe duyduğunu açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, olayın ardından artan şiddet olaylarına dikkat çekerek İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

07.09.2024 17:16
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İngiltere, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi hakkında AA'ya açıklama yaptı.

Sözcü, "Ezgi Eygi'nin ölümünden derin endişe duyuyoruz. Onun ölümü, Batı Şeria'da haftalardır devam eden ve giderek artan ölümcül şiddet olaylarının ardından gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sivillerin korunmasının "zorunlu" olduğunu vurgulayan Sözcü, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA

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