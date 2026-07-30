İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddetini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddetini Kınadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Bakanı Doughty, Filistinlilerin korunması ve yerleşimci şiddetinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddeti kınayarak, "İsrail, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin nüfusu korumalı, yerleşimci şiddetini önlemek ve cezalandırmak için anlamlı adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Doughty, yaptığı yazılı açıklamada İngiltere'nin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddeti güçlü şekilde kınadığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin köylerine ve halkına yönelik son dönemdeki saldırılarını, korkunç olarak niteleyen Doughty, "Buna, Kusra ve Kur'daki camilere yönelik kundaklama saldırıları ile Deyr Cerir, Beyt Furik ve Tel'de yaşanan ve sonuncusunda hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin hayatını kaybettiği ölümcül olaylar dahildir." dedi.

Sivillerin korunmasının ve sorumluların cezalandırılmasının önemine vurgu yapan Doughty, "Güvenlik önlemleri ölçülü ve uluslararası hukuka uygun olmalı, gerilimi yükseltmekten çok düşürmeye katkı sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Doughty, İsrail hükümetine yönelik, "İsrail, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin nüfusu korumalı, yerleşimci şiddetini önlemek ve cezalandırmak için anlamlı adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Failler çoğunlukla dokunulmazlıkla hareket ediyor, daha fazla aşırılık yanlısı şiddeti körüklüyor." diyen Doughty, yaşanan olaylara misilleme olarak yasa dışı yerleşim yerlerini artırma tehditlerini ise kınadıklarının altını çizdi.

Bu yerleşim alanlarının uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözümü tehlikeye attığına dikkati çeken Doughty, iki devletli çözümün kalıcı barışa giden tek yol olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İngiltere, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddetini Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

23:49
Bayern Münih işi biraz abarttı Tam 15 gol
Bayern Münih işi biraz abarttı! Tam 15 gol
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 23:58:27. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddetini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.