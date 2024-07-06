İngiltere, İsviçre'yi Penaltılarla Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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İngiltere, İsviçre'yi Penaltılarla Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İsviçre arasında oynanan çeyrek final maçı penaltılar sonucunda 5-3 İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İngiltere, yarı finale yükseldi.

06.07.2024 22:50
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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son çeyrek final karşılaşmaları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında İngiltere, İsviçre'yi normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederek ismini yarı finale yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalin son maçları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

İsviçre, favori İngiltere karşısında 75. dakikada Breel-Donald Embolo'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere Embolo'nun golüne Bukayo Saka'yla 80. dakikada karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Normal süresi 1-1 beraberlikle biten maç, uzatmalara gitti. İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve yarı finale gidecek ülkeyi penaltı atışları belirledi.

İngiltere, İsviçre'yi penaltı vuruşlarının sonucunda 5-3 mağlup ederek yarı final biletini kazandı.

İngiltere; Palmer, Bellingham, Saka, Toney ve Alexander Arnold'un başarılı penaltı atışlarıyla yarı finale yükseldi. Portekiz de ise Schar, Shaqiri ve Amdouni penaltı atışlarını gole çevirirken Akanji, İngiltere kalecisi Pickford'ı geçemedi.

Kaynak: ANKA

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