İngiltere Kilisesi Ruhani Meclisi Gazze\'de acil ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere Kilisesi Ruhani Meclisinin (Sinod) üst kanadı olan Piskoposlar Meclisi, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunarak "Bu savaşın yürütülme biçimi, ahlaki olarak haklı gösterilemez." açıklamasını yaptı.
Piskoposlar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yer aldı.
Açıklamada, " İsrail'in Refah'a kara saldırısını başlatmasıyla birlikte acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Gazze'nin acımasızca bombalanması, sivillerin hayatına ve sivil altyapıya verilen zarar durdurulmalı. Bu savaşın yürütülme biçimi, ahlaki olarak haklı gösterilemez." ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'e hükmettiği Gazze'deki Filistinlilerin su, gıda, sağlık hizmeti ve güvenliği sağlama kararının hatırlatıldığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılması talebi de yinelendi.
"Bu savaş, Filistinlilerin hak ve özgürlüklerini uzun süredir inkar eden işgalin daha da güçlenmesiyle sonuçlanamaz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bölgede yaşananların İngiltere'deki topluma etkisine de işaret edilerek "Her türlü Müslüman karşıtı ya da antisemitik söylemi kınıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
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