 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere Kralı 3. Charles, Gazze'de ateşkes çağrısına kulak asmadı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Kralı 3. Charles, Gazze'de ateşkes çağrısına kulak asmadı

İngiltere Kralı 3. Charles, Londra'da Noel pazarını gezerken Filistin destekçisi bir kadının Gazze'de ateşkes çağrısına kulak asmadı.

İngiltere Kralı 3. Charles, Gazze\'de ateşkes çağrısına kulak asmadı
08.12.2023 - 13:01,
Abone Ol

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'da Noel pazarını gezdiği esnada, Filistin destekçisi bir kadın kendisine seslenerek " Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kral Charles, başkentteki Ealing Noel Pazarı'nı gezerken bir kadının, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesi için kendisine seslendiği görüldü.

Görüntülerde, Kral Charles'ın sesin geldiği tarafa yöneldiği fakat kadını görmezden geldiği dikkati çekti.

Protestocunun Kral'a, "Filistin'e özgürlük Kral Charles", "Şimdi ateşkes", "Özgür, özgür Filistin", "Mutlu Noeller" diye seslendiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Gazze, Noel, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Kralı 3. Charles, Gazze'de ateşkes çağrısına kulak asmadı - Son Dakika


16:05
Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14
Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12
Meral Akşener: 'Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz' Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01
1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57
Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51
5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri

Son Dakika
16:05 Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14 Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12 Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57 Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57 Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri
14:47 Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA hazırladı! Cumhuriyetin 100. yılına armağan: Türk Maarif Ansiklopedisi
14:35 Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 16:19:20. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Kralı 3. Charles, Gazze'de ateşkes çağrısına kulak asmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement