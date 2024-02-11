Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles\'dan ilk açıklama geldi! Destek mesajları için teşekkür etti

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İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada aldığı destek mesajlarına değinerek, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir." ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden Kral Charles, yazılı açıklamasında destek mesajları için teşekkür etti.

"BU TÜR GÜZEL DÜŞÜNCELER EN BÜYÜK TESELLİ"

Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti; "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor."