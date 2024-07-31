İngiltere, Lübnan\'daki Vatandaşlarından Bildirimde Bulunmalarını İstedi

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İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarından, bu ülkede olduklarına dair bildirimde bulunmalarını talep etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan güncel seyahat uyarısında, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarından, güncel iletişim bilgilerini bakanlığın sitesindeki forma yükleyerek kayıt yaptırmaları istendi.

Bu kayıt işleminin, İngiliz hükümetinin her türlü güncellemeyi Lübnan'daki vatandaşlarıyla paylaşmasını sağlayabileceği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi, aralarında İngiltere'nin de olduğu bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulunmuştu.

???????- Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.