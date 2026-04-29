İngiltere Neden Türkiye'ye Yanaşıyor?

Papazın oğlu Cecil Rhodes ve Yahudi işadamı Oppenmehier, Güney Afrika'daki elmas madenlerini tekeline aldı. Arkalarında dünyanın en zengini Siyonist Rotschild ailesi vardı. Rhodes, British South Africa Company'yi kurdu ve makineli tüfeklerle binlerce kişiyi öldürerek elmas madenlerine el koydu. 500 milyar dolar civarındaki serveti Londra'ya taşıdılar. Bu dönem, Güney Afrika'da ırksal ayrımcılığın temellerini attı. 1948'de iktidara gelen Afrikaner Milliyetçi Partisi, Rhodes'in ırkçı ideolojisini benimseyerek beyaz azınlığın siyahi çoğunluğu ezdiği bir sistem kurdu. Rotschild ailesi, perde arkasından ülkeyi yönetti. Güney Afrika'nın bugün Gazze katliamlarına tepki göstermesi, Siyonist finans sisteminin geçmişteki ırkçı yönetiminin bir sonucudur.

1. Dünya Savaşı sonrası sömürü imparatorluğu kuran İngiltere, artık ABD tarafından tasfiye ediliyor. İngiliz gazeteci Simon Jenkins, İngiltere'nin küresel etkisinin azaldığını ve ABD'ye bağımlı hale geldiğini yazdı. Stratejist Anatol Lieven ise İngiltere'nin 'orta ölçekli güç' seviyesine gerilediğini belirtti. İngiltere, ABD'nin her savaşına yancı olurken ilk kez İran'da 'yokum' dedi. Kral Charles, tasfiyeyi durdurmak için Washington'a gönderildi. Çok kutuplu yeni dünya düzeninde Türkiye söz sahibi ülkelerden biri oldu. İngiltere, Ankara ile 'Stratejik ortaklık anlaşması' imzalayarak Türkiye'ye yanaşıyor. Avrupa da Türkiye'ye mahkum hale geliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Avrupa'nın Rus, Türk ve Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini' söylüyor. Türkiye'deki muhalefet ise bu gelişmeleri göremiyor.