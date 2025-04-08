İngiltere Parlamentosu'nda Türkiye'de Barış Süreci Paneli

(ANKARA) - Türkiye Araştırmalar Merkezi (CEFTUS) tarafından İngiltere Parlamentosu'nda, "Türkiye'de barış süreci, güncel gelişmeler ve gelecek beklentileri" başlıklı bir oturum düzenlendi. Panelde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve 27 Şubat'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Toplum Çağrısı" ve beraberinde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye Araştırmalar Merkezi (CEFTUS) tarafından İngiltere Parlamentosu'nda, "Türkiye'de barış süreci, güncel gelişmeler ve gelecek beklentileri" başlıklı bir oturum düzenlendi. Panele konuşmacı olarak DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, bir süre önce cezaevinden serbest bırakılan eski Tunceli Belediye Başkanı Nurhayat Altun ve DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan akademisyenler arasında Prof. Dr. Vahap Coşkun, Dr. Esra Elmas ve Avukat Gizay Dulkadir yer aldı.

Moderatörlüğünü Lord Matthew Elliott'un gerçekleştirdiği paneli çok sayıda, yazar, akademisyen ve siyasetçi izledi.

Panelde konuşan Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve 27 Şubat'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Toplum Çağrısı" ile devam eden sürecin, dünyadaki diğer çatışma çözümü ve barış süreçlerinden farklı olduğunu belirtti. Sancar, bu sürecin barış ve demokratik toplumun inşasını siyasal aktörler ve topluma bıraktığını ifade etti. Ayrıca, "PKK'nin silah bırakma ve kendini feshetme kararları alabilmesi için lideriyle iletişim halinde olması gerektiğini" vurgulayan Sancar, "bu süreçte iktidar ve devletin gerekli şartları oluşturma sorumluluğu taşıdığını" da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Vahap Coşkun, "bu sürecin de bir garantisinin olmadığını ve mutlak başarıya ulaşacağını söylemenin mümkün olmadığını" söylerken, "Ancak Türkiye'deki Kürt meselesinde artık silahın varlığını devam ettiremez. Herkes hesabını buna göre yapması, siyasetin belirleyici olacağı döneme hazırlıklı olması gerekiyor. Eski alışkanlıklarla alınacak bir mesafe yok, yeni sözler söylemek ve yeni yollar bulmak gerekiyor. Asıl mücadele, asıl siyaset şimdi başlıyor" dedi.

Dr. Esra Elmas, "Türkiye'deki mevcut sürecin kapsamlı bir barış süreci değil, PKK'nin silahsızlandırılmasına odaklanan, hükümetin liderliğinde elit düzeyde yürütülen bir girişim olduğunu" belirtti. Elmas, "bu sürecin başarıya ulaşması durumunda Kürt meselesi ve demokratikleşmenin yeniden gündeme gelebileceğini" vurguladı.

Gizay Dulkadir, konuşmasında, "Barış, sadece silahların bırakılmasıyla sağlanamaz. Aynı zamanda devletin hafızasında da bir dönüşüm gerekir. Bu dönüşümün ilk adımı, adaletin yeniden tesisidir. Bu nedenle, kalıcı barış için cesaret gerekir. Cesaret ise bugün, bir genel af ile başlayabilir" dedi.

Panelde ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "barış sürecinde şeffaflığın öneminin altını çizdiğini" hatırlatarak, Özel'in "Biz başından beri çözüm platformunun TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesinden yanayız" sözlerine de değinildi.