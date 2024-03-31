İngiltere Parlamentosu Üyesi İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti

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İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns'in yaptığı bir konuşmada, hükümetin avukatlarından " İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku çiğnediği" yönündeki hukuki tavsiye aldığı ancak bunu kamuoyuna açıklamadığı öne sürüldü.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve aynı zamanda iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Kearns'in 13 Mart'ta partisinin bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmanın ses kaydı sızdırıldı.

Sızdırılan ses kaydına göre, etkinlikte soruları yanıtlayan Kearns, İngiliz hükümetinin, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka bağlılık gösterip göstermediğine ilişkin güncel değerlendirmesini tamamladığını ve İsrail'in bu bağlılığı göstermediği sonucuna vardığını kaydetti.

Bu noktada, şeffaflığın özellikle de uluslararası kurallara dayalı düzeni korumak için "son derece önemli" olduğunu söyleyen Kearns, şu ifadeleri kullandı:

" Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair resmi hukuki tavsiye aldı ancak hükümet bunu açıklamadı. Bunu söylemediler, silah ihracatını durdurmadılar. İsrailli yerleşimcilere yönelik çok küçük birkaç yaptırım uyguladılar ve uluslararası alanda herkes yerleşimcilerin yasa dışı olduğu, yaptıklarını yapmamaları gerektiği, devam ettikleri yollar ve yatırılan para konusunda hemfikir."

Kearns, toplantıda yaptığı konuşmada, hem kendisinin hem de İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın İsrail'in kendini savunma hakkına güçlü şekilde inandıklarını söyledi ancak meşru müdafaa hakkının hukukta sınırı olduğunu ve bu hakkın sınırsız olmadığını vurguladı.

Alicia Kearns, İsrail'in eylemlerinin, hem İsrail'in hem de İngiltere'nin uzun vadeli güvenliğini riske attığı değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'e silah tedarik eden ülkeler suç ortağı olabilirler"

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic'in 2002-2006 yıllarında yargılandığı davada başsavcı olarak görev yapan İngiliz avukat ve yargıç Sir Geoffrey Nice, gazeteye verdiği demeçte, hükümet avukatları tarafından bu yönde tavsiyede bulunulmasının kendisini hiç şaşırtmayacağını belirterek, bunun kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

Nice, "Savaşan bir taraf, eylemlerinin orantılı olduğunu gösteremezse hukuka karşı gelir. Dışişleri Bakanlığının avukatlarından bu yönde tavsiye alınması şaşırtıcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Böyle bir durumda, en azından İngiltere'nin İsrail'e silah satışı konusunun tamamını gözden geçirmesi gerekeceğini kaydeden Nice, halihazırda silah satışının yardım ve yataklık anlamına gelebileceğini bildirdi.

Nice, "İsrail'e silah tedarik eden ülkeler artık suç ortağı olabilirler. Kamuoyuna tavsiyenin ne dediği söylenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cameron, hukuki tavsiye almadığını söylemişti

Dışişleri Bakanı Cameron, 9 Ocak'ta İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı.

Cameron'a, İsrail'in herhangi bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair hükümet avukatlarından yasal tavsiye alıp almadığı sorulmuş, soruyu yanıtlamaktan kaçınması üzerine aynı soru tekrar yöneltilmişti.

Bunun üzerine Cameron, "İsrail'in uluslararası hukuku ihlal edebilecek bir eylemde bulunmasından mı endişe ediyorum çünkü bu bina bombalandı ya da başka bir şey oldu? Evet, tabii ki bu konuda endişeliyim." yanıtını vermişti.

Cameron, belirli bir olayın uluslararası hukuku ihlal edip etmediği konusunda her zaman bir "soru işareti" olduğunu ve avukatların bunu inceleyerek kendisine tavsiyede bulunacağını söylemişti.

Ancak Cameron, İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyleyen hukuki tavsiye almadığını da sözlerine eklemişti.