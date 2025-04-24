İngiltere Suriye'deki Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere Suriye'deki Yaptırımları Kaldırdı

İngiltere, Suriye'de 12 kuruluşa yaptırımları kaldırarak istikrarlı bir Suriye'ye destek verecek.

24.04.2025 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, hükümetin Suriye'de 12 kurum ve kuruluşa yaptırımları kaldırması kararına ilişkin, "İstikrarlı Suriye, İngiltere'nin ulusal çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin, Suriye'ye yönelik yaptırım düzenlemelerinde değişiklik yaparak 12 kurum ve kuruluşa yaptırımları kaldırdığı bildirildi.

Böylelikle, İngiltere'nin Suriye'deki finansal hizmetler ve enerji üretimi dahil bazı sektörlere yönelik kısıtlamalarını kaldıracağı duyurulan açıklamada, bunun ülkenin enerji altyapısına yapılacak hayati yatırımları kolaylaştıracağı kaydedildi. Ayrıca, Suriye halkının ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmelerine destek olacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere mevzuatında yapılan değişikliklerin, devrik Beşşar Esed rejimi ve Suriye halkına karşı vahşi eylemlerden sorumlu kişileri hesap vermeye zorlamaya olanak tanıyacağı aktarıldı.

Ayrıca, bu değişikliklerin, Suriye'nin daha istikrarlı ve refah ülkeye geçişini destekleyeceğinin altı çizildi.

"Suriye halkı, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etme fırsatını hak ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Falconer, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye halkı, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etme fırsatını hak ediyor. İstikrarlı Suriye, İngiltere'nin ulusal çıkarınadır. Bu nedenle, bugün İngiltere'nin Suriye yaptırımlarını değiştirmesinden ve 12 kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırmasından memnuniyet duyuyorum."

Falconer, ülkesinin, Suriye hükümeti ve uluslararası ortaklarla, insan haklarının korunmasını, yardımların engelsiz erişimini, kimyasal silah stoklarının güvenli biçimde imhasını, terörizm ve aşırılıkla mücadeleyi kapsayan kapsayıcı siyasi geçişi desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.

Suriye'de 12 kurum ve kuruluşa yaptırımlar kaldırıldı

İngiltere Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de bazı hükümet kurumları dahil 12 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırılması kararının alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, yaptırımların kaldırıldığı kurumlar arasında Suriye savunma ve içişleri bakanlıkları, istihbarat servisi de dahil çeşitli hükümet kurumları ve bazı medya kuruluşlarının yer aldığı ifade edilmişti.

Yaptırımların kaldırılmasıyla, söz konusu kurum ve kuruluşların artık mal varlığı dondurulmayan kurum ve kuruluşlar arasına girdiği aktarılmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, ingiltere, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hükümet, Suriye, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Suriye'deki Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı
Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Dünya Bankası’nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti Dünya Bankası'nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti
Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

22:25 Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13 Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
21:55 Beyaz Saray’dan sözde Ermeni soykırımına destek Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar
21:21 İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
09:45 Süper Lig’den Benfica’ya bir Türk daha Süper Lig'den Benfica'ya bir Türk daha
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
09:34 Tek başına maçı aldı Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:15 İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 23:24:34. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere Suriye'deki Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.