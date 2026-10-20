İngiltere, Suudi Arabistan'a Husilere karşı Eurofighter Typhoon gönderme kararı aldı

İngiltere, Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı savunma desteği vermek amacıyla Suudi Arabistan'a savaş uçakları ve bir nakliye uçağı gönderme kararı aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a Yemen'deki Husilere karşı kendini savunması için askeri destek vereceği belirtildi.

Açıklamada Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon jetlerinin Suudi Arabistan'daki kritik altyapıyı ve şehirleri Husilerin hava saldırılarına karşı savunmak için bölgeye gönderileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın savunma amaçlı faaliyetlerine destek verileceği vurgulanan açıklamada, "Uçaklar sadece savunma rolü üstlenecek ve Husilere yönelik herhangi bir saldırıda yer almayacak. İngiltere ayrıca Suudi Arabistan'ın askeri malzemelerinin ve Suudi askeri yetkililere destek verecek İngiliz askeri danışmanların nakliyesi için bir A400M tipi nakliye uçağı da gönderecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin daha önce de Suudi Arabistan'a kendisini savunması için askeri destek verdiğinden söz edilerek, "Husilerin bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimleri ve Orta Doğu'nun güvenliğini baltalamaya yönelik adımları kabul edilemez. Bu pervasız adımlar Yemen'de zaten yıkıcı noktaya ulaşmış insani durumu derinleştirmektedir. İngiltere'nin ulusal ekonomik ve güvenlik çıkarları için başarılı olmamaları gerekmektedir." değerlendirmeleri yapıldı.

Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde artan şiddetin İngiltere'ye de doğrudan etkileri olduğu aktarılan açıklamada, Savunma Bakanı Wes Streeting'in görüşlerine de yer verildi.

Streeting, "Husilerin, alçakça müttefikimiz Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Riyad'daki havalimanının hedef alınması Husilerin bölgedeki tansiyonu artırmak istediğini özellikle gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a gönderilecek savaş uçaklarıyla ilgili kararı bu nedenle onayladığının altını çizen Streeting, "RAF Typhoon jetleri, Suudi Arabistan hava sahasını insansız hava araçları ve füzelerden korumak için savunma görevini yürütecek." değerlendirmesinde bulundu.

Streeting, konuya ilişkin İngiltere Parlamentosuna gönderdiği yazılı bir açıklamada ise uçakların Suudi Arabistan kentlerini, halkını ve altyapısını savunmak için bölgeye gideceğini yineledi.

Daha önce Suudi Arabistan'a gönderilen yakıt ikmal uçağının da görev süresinin 90 gün uzatıldığına işaret eden Streeting, "Suudi Arabistan ve meşru Yemen hükümetinin kendisini savunma hakkını destekliyoruz. İngiltere ayrıca uluslararası gemi trafiğinin tehdit edilmesini ya da fidye için kullanılmasını kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.