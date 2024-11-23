İngiltere UCM'nin Tutuklama Emirlerine Yanıt Vermedi - Son Dakika
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İngiltere UCM'nin Tutuklama Emirlerine Yanıt Vermedi

İngiltere, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a ilişkin tutuklama emirleri hakkında yorum yapmadı.

23.11.2024 17:49
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İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirleri hakkında yorum yapmayı reddetti ancak hükümetin "yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini" bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, Netanyahu'nun İngiltere'ye girmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusuna, "varsayımlar üzerinden yorum yapmayacağı" açıklamasında bulundu.

UCM'nin tutuklama emirleriyle bağlantılı iç sürecin bugüne kadar İngiltere tarafından kullanılmadığını söyleyen Sözcü, bunun nedeninin de uluslararası mahkeme tarafından aranan hiç kimsenin İngiltere'yi ziyaret etmemesi olduğunu belirtti.

Buna karşın Sözcü, "Hükümet yasa kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir." dedi.

Başbakanlık Sözcüsü, İngiliz hükümetinin yasada belirtilen sürece bağlı olduğunu, iç hukuk ve uluslararası hukuk tarafından belirlenen yasal yükümlülüklerine her zaman uyacağının altını çizdi.

İçişleri Bakanı: "UCM kararlarının çoğu İngiltere'nin meselesi haline gelmiyor"

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, dün yaptığı açıklamada, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilişkin, "UCM soruşturmalarının büyük bir çoğunluğu İngiliz hukuku, güvenlik kurumları ve hükümetinin meselesi haline gelmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu'nun İngiltere'ye gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına yönelik soruları yanıtsız bırakan Cooper, "Bu, İçişleri Bakanı olarak benim konum değil. UCM bağımsız bir mahkemedir ve biz de onun bağımsızlığına ve üstlendiği göreve saygı duyuyoruz." şeklinde konuşmuştu.

UCM'nin Netahyahu ve Gallant hakkındaki kararı

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kararda, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtilmişti.

Kararda ayrıca Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair makul şüphenin bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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