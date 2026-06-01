İngiltere, Uygur ve Piker'i Yasakladı

01.06.2026 16:08
İngiltere, Cenk Uygur ve Hasan Piker'in seyahatini antisemitizm riski gerekçesiyle yasakladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının, Amerikalı Türk siyasi yorumcu Cenk Uygur ve yayıncı Hasan Piker'in "antisemitizmi artırma riskine yol açabileceği" iddiasıyla ülkeye girişini yasakladığı belirtildi.

The Times'ın haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı, Oxford Union'da bir konuşma yapması ve South by Southwest (SXSW) festivaline katılması beklenen Uygur ve Piker'in Elektronik Seyahat İznini (ETA) "antisemitizmi artırma riski" gerekçesiyle iptal etti.

Gazeteye konuşan bakanlık kaynakları, "Bu kişilerin ETA'sı kamu yararına uygun olmayabileceği gerekçesiyle iptal edilmiştir. ETA'nın iptal edilmesi ya da ETA başvurusunun reddedilmesi, bir kişinin Birleşik Krallık toplumuna yönelik oluşturabileceği potansiyel risklerin değerlendirilmesine dayanır." ifadelerini kullandı.

Haberde, "Kararın, antisemitizmi artırma riskine yol açabileceği yönündeki endişelere dayandığı anlaşılıyor." ifadesi de yer aldı.

ABD'de siyasi yorumculuk yapan Uygur ve yayıncı Piker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'i eleştirdikleri gerekçesiyle İngiltere'ye seyahat etmelerinin engellendiğini açıklamıştı.

Uygur, paylaşımında, "İngiltere'yi değil İsrail'i eleştirdiğim için yasaklandım." ifadesini kullanmış, Piker ise "Bunların hepsi İsrail'in talebi üzerine yapıldı. Batı, 'liberal değerleri' soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor. Yakında hepimiz İsrail'e dönüşeceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
