İngiltere ve Irak'tan Göçmen İade Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere ve Irak'tan Göçmen İade Anlaşması

20.08.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Iraklı göçmenlerin hızlı iadesi için yeni bir anlaşma imzaladı ve işbirliğini güçlendirdi.

İngiltere, ülkede yasal hakkı bulunmayan Iraklı göçmenlerin daha hızlı ülkelerine geri gönderilmesi amacıyla Irak ile yeni anlaşma imzaladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, söz konusu anlaşmanın Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis ile başkent Londra'ya iki günlük ziyarette bulunan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in görüşmeleri sırasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Iraklı göçmenlerin iade süreçlerini hızlandırmayı ve sınır güvenliği işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin, küçük botlarla Manş Denizi'ni geçen göçmen sayısını azaltmaya ve insan kaçakçılığı şebekelerini zayıflatmaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, Mart 2025'te sona eren 12 aylık dönemde İngiltere'ye küçük botlarla gelen Iraklıların sayısının 2600'den 1900'e düştüğü ve bunun işbirliğinin etkisini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Jarvis, "Güvenlik, kalkınma ve göç alanlarında birlikte çalışarak hem ortak çıkarlarımızı koruyor hem de organize suç ve düzensiz göç gibi ortak tehditlerle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ile Irak arasında, geçen yıl sınır güvenliği ile organize suç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 800 bin sterlinlik bir anlaşma imzalanmış, bu kapsamda Irak güvenlik birimlerine eğitim ve kapasite geliştirme desteği sağlanmıştı.

İngiltere, Fransa ile de göçmen iade anlaşması imzalamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay Londra'ya yaptığı ziyarette de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğü girmişti.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini öngörüyor.

Anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle bazı Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) de İngiltere ile Fransa arasında yürürlüğe giren düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın, insan hakları açısından etik dışı olduğu ve insan hayatını pazarlık konusu yaptığı eleştirisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, ingiltere, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Irak'tan Göçmen İade Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

18:13
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 19:32:26. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere ve Irak'tan Göçmen İade Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.