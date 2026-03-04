İngiltere ve İrlanda, Umman ve BAE'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu gece Umman'daki İngiliz vatandaşlarını tahliye edeceğini, İrlanda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki vatandaşlarının tahliyesinin bugün başlayacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'daki İngiliz vatandaşlarını tahliye edecek ilk uçuşun bu gece yapılacağı bildirildi.

Yerel saatle 23.00'de (TSİ 22.00) yapılacak uçuşa yalnızca Dışişleri Bakanlığı tarafından temasa geçilen vatandaşlar, geçerli İngiltere vizesi bulunan eşleri ve 18 yaş altındaki çocuklarının kabul edileceği aktarıldı.

Önceliğin dezavantajlı yolculara verileceği belirtilen açıklamada, BAE'de olduğunu belirttiği halde sonra Umman'a geçen vatandaşların, Umman'da olduğunu bildirmesi gerektiği de vurgulandı.

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaparak tahliyelere başlayacaklarını duyurdu.

McEntee, "Emirates Hava Yolları, Dubai'den (İrlanda'nın başkenti) Dublin'e bir uçuş gerçekleştirme kararı aldı. Hava yolu şirketiyle temas halindeyiz. Uçuşları iptal edilen yolcularla doğrudan temas kuracaklar." dedi.