İngiltere ve İrlanda Yeni Dönemde İşbirliği Yapacak

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ile İrlanda arasındaki ilişkilerin "yeni döneme" girdiğini belirterek, enerji güvenliği, ticaret ve yatırım alanlarında daha yakın işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Starmer ile İrlanda Başbakanı Michael Martin, Liverpool kentinde düzenlenen İngiltere-İrlanda Zirvesi'nin genel oturumunda konuştu.

Ülkesi ile İrlanda arasındaki ilişkinin "yeni döneme girdiğini" vurgulayan Starmer, "Bugün gerçekten İngiltere ile İrlanda arasındaki ilişkinin yeni çağını başlatıyoruz. İlişkilerimizi yeniden şekillendirdik ve son yıllarda yaşadığımız zorlukları geride bıraktık." dedi.

Starmer, zirvede İrlanda'nın İngiltere'ye 185 milyon sterlinlik yeni yatırım yapacağını duyurduğunu ve bu bağlamda İrlanda ile Kelt Denizi'ndeki tam potansiyelin kullanılmasına yönelik anlaşma yapıldığını bildirdi.

Başbakan Starmer, denizaltı kablolarının güvenliğinin artırılması ve özel yatırımların mobilize edilmesi için çalışmaların başlatıldığını da kaydetti.

Dünya genelindeki jeopolitik zorluklarla daha güçlü şekilde mücadele edebilmek için ülkesi ve İrlanda arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Starmer, "Dünyamız uzun süredir olduğu kadar istikrarsız ve belirsiz değil. Bu yüzden, İngiltere ile İrlanda arasında daha güçlü bağlar kurmanın büyük faydaları var." ifadelerini kullandı.

Zirvedeki bir başka önemli konunun, İngiltere ve İrlanda'nın 2030'a kadar devam edecek işbirliği programı olduğunu vurgulayan Starmer, iki ülke arasında daha yakın işbirliği yaparak büyüme, iş yaratma, ticaret ve enerji geçişi gibi alanlarda ortaklaşa çözüm üreteceklerini söyledi.

Starmer, zirvenin bir diğer başlığının, sürdürülebilir büyüme, iç güvenlik ve Net Zero hedefi doğrultusunda işbirliği olduğunun altını çizerek, zirvede bu üç ana temanın ele alındığını ve toplantının bu bağlamda önemli başlangıç olduğunu ifade etti.

Martin: "Bir nesil içinde gerçekleştirilen en kapsamlı zirve"

İrlanda Başbakanı Martin de zirvede yaptığı konuşmada, bu toplantının iki ülke arasında "bir nesil içinde gerçekleştirilen en kapsamlı zirve" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Martin, İrlanda ve Kelt Denizi'ndeki denizaltı kablolarını ve doğalgaz ara bağlantılarını korumak için iki ülkenin deniz güvenliği konusunda birlikte daha yakın çalışması gerektiğine işaret ederek, "Yapacak çok işimiz var. Ancak dünyadaki tüm çalkantılar bağlamında İngiltere ve İrlanda yatırım cenneti olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris de zirveye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi ve İrlanda arasındaki ilişkilerin yenilenmesi ve güçlendirilmesi adına büyük adım atıldığını belirtti. Harris, Başbakan Starmer ile geçen yıl başlattıkları bu sürecin, her iki ülkenin halkına fayda sağlayacak şekilde somut işbirliği adımlarıyla taçlandığını vurguladı.

Zirvede, her iki ülke arasında altyapı, ticaret ve yatırım gibi önemli alanlarda işbirliği yapmak için somut önlemler alındığı belirten Harris, bu işbirliğinin, yıllık 100 milyar avrodan fazla ticaret hacmine sahip olduğunu, özellikle enerji ve denizcilik alanlarında temiz enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılacağı kaydetti.

Harris, "Bu zirve, özellikle araştırma, yenilik, kültür, gençlik ve spor alanlarında da işbirliğimizin güçlendirilmesi için önemli fırsat sundu." ifadesine yer verdi.

Zirvenin, özellikle deniz güvenliği ve siber güvenlik gibi ortak tehditlere karşı işbirliğini içeren stratejik ortaklık oluşturduğuna dikkati çeken Harris, bu işbirliğinin her iki ülkenin vatandaşlarının güvenliği için önemli olduğunun altını çizdi.