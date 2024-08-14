İngiltere ve Suudi Arabistan Ortaklığı Görüşüldü

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Londra'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la bir araya geldi.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere ile Suudi Arabistan ortaklığını görüşmek üzere mevkidaşı Bin Ferhan'ı Londra'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bakan Lammy, "Bölgede gerilimin azaltılması, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşması için baskı yapmak dahil ortak savunma, ekonomi ve güvenlik çıkarları üzerinde birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.