İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Silah Satışı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Silah Satışı Kararı

30.06.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Yüksek Mahkemesi, İsrail'e silah satışı davasını yargı meselesi olarak görmedi.

Filistin merkezli insan hakları örgütü Al-Haq ile İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağının (GLAN) İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere hükümeti aleyhine açtıkları davada Yüksek Mahkeme, konunun yargının meselesi olmadığına hükmetti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Al-Haq ile GLAN'ın, İsrail'e askeri teçhizat ihracatı konusunda İngiliz hükümetine karşı açtıkları davaya ilişkin kararını yazılı açıkladı.

Yargıçlar Stephen Males ve Karen Steyn, 72 sayfalık karar metninde davanın yalnızca muafiyet düzenlemesiyle ilgili genel tartışmadan ibaret olmadığını, bunun ötesinde "çok daha dar ve odaklanmış mesele"ye ilişkin olduğunu belirtti.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Bu mesele, İngiltere'de üretilen bazı bileşenlerin İsrail'e tedarik edileceği ya da edilebileceği ve Gazze'deki çatışmada uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesinde kullanılabileceği ihtimali nedeniyle, sorumlu bakanlar tarafından makul şekilde İngiltere'nin savunması ve uluslararası barış ve güvenlik için hayati önem taşıdığı düşünülen belirli birçok taraflı savunma işbirliğinden çekilmesi gerektiğine karar vermenin mahkemeye açık olup olmadığıdır."

Yargıçlar, bu konunun Anayasa'ya göre son derece hassas ve siyasi olduğunun, mahkemelerin meselesi olmadığının, buna karşın demokratik açıdan parlamentoya ve seçmenlere karşı sorumlu bulunan yürütmenin sorunu olduğunun altını çizdi.

İsrail'e tüm silah satış lisanslarının durdurulması talep edilmişti

Al-Haq ve GLAN, İsrail'e yönelik silah satışlarının askıya alınmasına ilişkin yazılı taleplerinin sürekli görmezden gelinmesi üzerine geçen yıl Yüksek Mahkemeye İngiltere aleyhine başvuru yapmıştı. İngiltere hükümetinden, F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil İsrail'e tüm silah satış lisanslarının durdurulması talep edilmişti.

Başvuruda, İsrail'in sivillere, sivil altyapıya, sivillerin sığındığı hastane, fırın, okul gibi yapılara, gıda depolarına, su rezervlerine saldırıları ile zorla yerinden etme ve açlığa mahkum etme gibi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Davanın duruşmaları, 18 Kasım 2024'te ve 13 Mayıs 2025'te yapılmıştı.

Oxfam, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları da İngiltere'nin silah satışlarını sürdürerek uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki kanıtları mahkemeye sunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, ingiltere, Politika, Filistin, Mahkeme, İsrail, Güncel, Dünya, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Silah Satışı Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi

13:36
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
13:14
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 14:30:23. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Silah Satışı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.