İnkumu Plajında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesindeki plajda 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnkumu tatil beldesinde bulunan plajda meydana geldi. İddiaya göre, plajda iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında K.Y (18), bıçakla B.E.Z.'yi (18) bacağından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, K.Y. polis tarafından gözaltına alındı.