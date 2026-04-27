İnme geçiren 82 yaşındaki emekli öğretmen, robotik rehabilitasyonla 3 ayda yürümeye başladı

Ankara'da yaşayan 82 yaşındaki emekli öğretmen Fikriye Altuntecim, 6 ay önce baygınlık geçirerek Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Beynine pıhtı atması sonucu inme geçiren Altuntecim, 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra bacak fonksiyonlarını kaybetti ve yatak seviyesinde hareketsiz hale geldi.

Hastanenin Robotik Rehabilitasyon Kliniği'nde uygulanan çok yönlü rehabilitasyon programı sayesinde 3 ayda oturur pozisyona ve yürüyebilir seviyeye ulaştı. Altuntecim, tedavi sürecinde parmaklarıyla hamur yoğurma, çorap giyme, diş fırçalama gibi günlük aktiviteleri yeniden öğrendiğini ve 3. ayın sonunda kurallı yazı yazabildiğini belirtti.

Klinik sorumlusu Doç. Dr. Aslıhan Uzunkulaoğlu, hastanın yatak seviyesinden oturma seviyesine getirildiğini, denge egzersizleri, gelişmiş denge cihazları ve bilişsel fonksiyonlara yönelik tedaviler uygulandığını söyledi. Rehabilitasyonun mümkün olduğunca erken başlaması gerektiğini vurgulayan Uzunkulaoğlu, her hastanın özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.