İnme geçiren 82 yaşındaki emekli öğretmen, robotik rehabilitasyonla 3 ayda yürümeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnme geçiren 82 yaşındaki emekli öğretmen, robotik rehabilitasyonla 3 ayda yürümeye başladı

27.04.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da inme sonrası yatak seviyesinde hareketsiz kalan Fikriye Altuntecim, Etlik Şehir Hastanesi'ndeki robotik rehabilitasyon ve fizik tedavi ile 3 ayda yeniden yürüyebilir hale geldi.

Ankara'da yaşayan 82 yaşındaki emekli öğretmen Fikriye Altuntecim, 6 ay önce baygınlık geçirerek Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Beynine pıhtı atması sonucu inme geçiren Altuntecim, 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra bacak fonksiyonlarını kaybetti ve yatak seviyesinde hareketsiz hale geldi.

Hastanenin Robotik Rehabilitasyon Kliniği'nde uygulanan çok yönlü rehabilitasyon programı sayesinde 3 ayda oturur pozisyona ve yürüyebilir seviyeye ulaştı. Altuntecim, tedavi sürecinde parmaklarıyla hamur yoğurma, çorap giyme, diş fırçalama gibi günlük aktiviteleri yeniden öğrendiğini ve 3. ayın sonunda kurallı yazı yazabildiğini belirtti.

Klinik sorumlusu Doç. Dr. Aslıhan Uzunkulaoğlu, hastanın yatak seviyesinden oturma seviyesine getirildiğini, denge egzersizleri, gelişmiş denge cihazları ve bilişsel fonksiyonlara yönelik tedaviler uygulandığını söyledi. Rehabilitasyonun mümkün olduğunca erken başlaması gerektiğini vurgulayan Uzunkulaoğlu, her hastanın özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Etlik Şehir Hastanesi, Ankara

Son Dakika Güncel İnme geçiren 82 yaşındaki emekli öğretmen, robotik rehabilitasyonla 3 ayda yürümeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 14:12:15. #7.13#
SON DAKİKA: İnme geçiren 82 yaşındaki emekli öğretmen, robotik rehabilitasyonla 3 ayda yürümeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.