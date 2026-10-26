İnmede ilk 90 dakikanın ölüm ve engellilik oranlarını azalttığı vurgulandı - Son Dakika
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İnmede ilk 90 dakikanın ölüm ve engellilik oranlarını azalttığı vurgulandı

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İnmede ilk 90 dakikanın ölüm ve engellilik oranlarını azalttığı vurgulandı
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Ankara'da 'Her Yönüyle İnme Sempozyumu' düzenlendi; sempozyumda erken tanı ve hızlı müdahalenin ölüm ve engellilik oranlarını azaltmada hayati olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi ilk 90 dakikanın önemine işaret ederken, kentte 7 inme merkezi olduğu ifade edildi.

Erken tanı ve hızlı müdahalenin, ölüm ve engellilik oranlarını azaltmada hayati öneme haiz olduğu belirtildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Her Yönüyle İnme Sempozyumu", "Akut Tedaviden Yaşam Boyu İzleme: Ankara İnme İzlem Süreçleri" temasıyla gerçekleştirildi.

SBÜ Gülhane Külliyesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl Konferans Salonu'ndaki sempozyumda, inmenin tanı ve tedavisi, rehabilitasyon süreçleri ve hastaların yaşam boyu takibi ele alındı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, sempozyumda yaptığı konuşmada, inmede hızlı tanı ve zamanında müdahalenin, doğru planlamanın ve hastanın uygun sağlık tesisine yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Çınar, 2019'da hastane öncesinde akut inme vakalarının tanınması ve doğru yönlendirilmesine yönelik bir proje başlattıklarını aktararak, "Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli personelimize inme belirtilerinin erken tanınması, hastanın değerlendirilmesi ve uygun merkeze nakli konularında eğitimler verdik ve vermeye devam ediyoruz." dedi.

Akademik çalışmaların ve eğitim faaliyetlerinin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirten Çınar, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ise inmenin dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm ve engellilik sebepleri arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekerek, hastalığın yalnızca hastayı değil, yakınlarını ve sağlık sistemini de etkilediğini söyledi.

Hastanın evinden alınarak hastaneye ulaştırılmasından tedavi sonrasında sosyal yaşama yeniden kazandırılmasına kadar geçen aşamaların bir zincirin birbirinden ayrılmaz halkaları olduğunu belirten Kurtcebe, son 40 yılda gelişmiş ülkelerde inme görülme sıklığı azalırken gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde artışın sürdüğünü ifade etti.

Kurtcebe, erken tanının ardından tedavi süreçlerinin de hızla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çalışmalar bize gösteriyor ki ilk 90 dakika içinde müdahale edilip uygun tedavi gerçekleştirilen inmelerde hem ölüm hem de engellilik oranları çok daha az seviyede. Bu süre üç, dört, altı saate çıktığında engellilik ve ölüm oranları da ne yazık ki artmakta. İşte bu nedenle inme yönetimi yalnızca hastanede başlayan bir süreç değil." diye konuştu.

İnme yönetiminin hastane öncesi müdahaleden hastanedeki tedaviye ve rehabilitasyona kadar uzandığını anlatan Kurtcebe, Sağlık Bakanlığının 2018'de yayımladığı yönetmeliğin ardından Ankara'da bu alanda hızla örgütlenmeye gidildiğini ve 7 inme merkezinin bulunduğu bilgisini verdi.

"İlerleyen yaş ve endüstriyel yaşam inme oranını artırmakta"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da üniversitenin insan kaynağı ve fiziki imkanlarıyla devletin ve milletin hizmetinde olduğunu, inme hastalarının hastane öncesinden acil servise, radyoloji, nöroloji ve beyin cerrahisinden fizik tedaviye ve aile içindeki bakıma kadar uzanan süreçte desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesiyle ölüm oranlarının azaltılması ve hastaların mümkün olan en iyi sağlık durumuna ulaştırılmasının önemine işaret eden Aydın, üniversitenin 122 nörolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında 120, radyoloji alanında 132 ve beyin cerrahisi alanında 81 akademisyeniyle Sağlık Bakanlığının inme merkezlerinde ve Bakanlığın eğitim ve araştırma hastanelerinde hastaların tedavisine hizmet verdiğini belirtti.

Aydın, inme vakalarındaki artışa karşı tıbbi gelişmelerin hastaların tedavi süreçlerine yansıtılmasının önemine işaret ederek, "İlerleyen yaş ve endüstriyel yaşam, büyükşehirlerin yaşamı, hayatın getirdiği yük ve stresler her gün inme oranını artırmakta. İnme için yapılacak müdahalelerde de tıbbi gelişme oranı artmakta. Bu buluşmayı sağlarsak komplikasyonlu ve bir başka kişinin bakımına bağımlı insan sayısını en aza indirerek sürdüreceğimiz bir süre olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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