İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
Kızılay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, AA'nın, milli mücadelenin haklılığını dünya duyurulması ve halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı.
AA'nın yaygın haber ağı ve güvenilir yayıncılık anlayışıyla ülkenin dünyadaki gür ve güçlü sesi olduğunu aktaran Kızılay, şunları kaydetti:
"Basın yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden kamu yararını gözeterek, kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının 104. yıl dönümü vesilesiyle gönüldün kutluyorum. Ayrıca, üniversitemizdeki çalışma ve faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmamızda üstün gayret ve özveriyle çalışan ajansın Malatya'daki değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, nice başarılı yayın yılları dilerim."
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Geçtiğimiz yıllarda Instagram hikayeler benzeri durum güncellemesi özelliğini duyuran WhatsApp, bu özelliğin daha fazla kullanılması için çalışmalara başladı. WABetaInfo ekibi tarafından tespit edilen WhatsApp durum güncellemesi bildirim özelliği, Android 2.24.6.19 beta sürümünde test edilmeye başlandı. Bu geliştirme sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerinde belirli kişilerden bahsettiklerinde doğrudan bildirim gönderebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcılar tarafından paylaşılan yeni görülmemiş durum güncellemeleri olduğunda kullanıcıları bilgilendirmek için bir özellik test ediyor. Bu özelliğin 2024 yılı içerisinde son kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Muhtemel bir senaryoda, kullanıcı tarafından henüz kontrol edilmemiş bir durum güncellemesinde bahsedilmesi durumunda bildirimler gönderilebilir. Bu mekanizma, kullanıcıların doğrudan kendilerini ilgilendiren önemli güncellemelerden haberdar olmasını sağlayacak. Bildirimleri tetikleyen bir diğer potansiyel faktör de favori kişilerle yapılan etkileşimlere dayanacağı belirtiliyor. WhatsApp, kullanıcıları favoriye ekledikleri kişilerin görülmemiş durum güncellemeleri hakkında bilgilendirmeyi önceliklendirecek. Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Crowdfense adlı şirket, iPhone modellerinde sıfırıncı gün açığı bulup kendilerine bildirenlere 5 ila 7 milyon dolar arasında ödeme yapacağını duyurdu. Bu tür açıklara 'sıfırıncı gün' denmesinin sebebi, yazılım geliştiricilerinin henüz haberdar olmadığı, yamalanmamış güvenlik açıklarından faydalanmaları olarak biliniyor. Crowdfense ve rakibi Zerodium gibi şirketler, buldukları açıklarını genellikle suçluları takip etmek veya casusluk faaliyetleri için ihtiyaç duyduklarını iddia eden devlet kurumları veya hükümetin alt yüklenicilerine yeniden satmayı hedefliyor. Crowdfense, yeni fiyat listesine göre iPhone'da tespit edilen açıklar için 5 ila 7 milyon dolar, Android için ise 5 milyon dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu. Diğer popüler yazılımların açıklara biçilen değerler ise şöyle: Google Chrome: 3 milyon dolara kadar, Safari: 3.5 milyon dolara kadar, iMessage: 3 ila 5 milyon dolar arasında, WhatsApp: 3 ila 5 milyon dolar arasında. Crowdfense'nin 2019'da yayınladığı önceki fiyat listesine göre tüm açıkların değerinin arttığı görülüyor. TechCrunch, bu durumun Apple ve Google gibi şirketlerin platform güvenliğini artırması ve ortaya çıkan açıklara daha hızlı çözüm üretmelerinden kaynaklandığını belirtiyor. Crowdfense şu anda Rusya dışındaki en yüksek fiyatları sunuyor. Rusya'da ise Operation Zero isimli şirket geçen yıl iPhone ve Android cihazlarını hacklemek için araçlara 20 milyon dolara kadar ödeme yapabileceğini açıklamıştı. Apple'ın ise güvenlik araştırmacılarını teşvik etmek için kendi Apple Security Research Bounty programı bulunuyor. Bu program kapsamında güvenlik araştırmacıları maksimum 2 milyon dolar kazanabiliyor.
Google, Android 15 sürümünde DeX platformuna benzer bir masaüstü modu için çalışmalara başladı. Android 15, varsayılan olarak masaüstü modu ile gelecek. Masaüstü modu yavaş yavaş gelişme gösterdi ve artık yan yana iki uygulama çalıştırabilmeyi kolayca başarıyor. Google, çok pencereli Android masaüstü deneyimi üzerinde çalışıyor. Serbest biçim modunda pencereler dilediğiniz gibi sürüklenip boyutlandırılabileceksiniz.
Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz dağıtıyor. Platform, bu hamlesiyle milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Epic Games Store, önümüzdeki hafta Ghostrunner oyununu ücretsiz hale getirecek. 2020'de piyasaya sürülen bu yapımı 11 Nisan – 18 Nisan tarihleri aralığında kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Kalıcı olacağını belirtelim. Yani sonsuza kadar hesabınızda kalacak.
İtalya'nın Veneto bölgesindeki otoyolları yöneten Polizia Stradale, özel olarak donatılmış yeni bir Tesla Model X elektrikli otomobili hizmete soktu. Bu adım, İtalya polisinin çevresel sürdürülebilirlik çözümleri arama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tesla Model X'in kullanılması, diğer ülkelerdeki polis teşkilatlarını da benzer adımlar atmaya teşvik edebilir.
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