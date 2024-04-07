İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Kızılay, AA'nın milli mücadelenin haklılığını dünya duyurulması ve halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı. AA'nın yaygın haber ağı ve güvenilir yayıncılık anlayışıyla ülkenin dünyadaki gür ve güçlü sesi olduğunu aktaran Kızılay, gönülden kutlama mesajını iletti.

07.04.2024 14:15
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Kızılay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, AA'nın, milli mücadelenin haklılığını dünya duyurulması ve halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın yaygın haber ağı ve güvenilir yayıncılık anlayışıyla ülkenin dünyadaki gür ve güçlü sesi olduğunu aktaran Kızılay, şunları kaydetti:

"Basın yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden kamu yararını gözeterek, kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının 104. yıl dönümü vesilesiyle gönüldün kutluyorum. Ayrıca, üniversitemizdeki çalışma ve faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmamızda üstün gayret ve özveriyle çalışan ajansın Malatya'daki değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, nice başarılı yayın yılları dilerim."

Kaynak: AA

Ahmet Kızılay, Kızılay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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