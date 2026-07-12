İnşaat Halindeki Binadan Düşen Genç Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat halindeki binada boşluktan bodruma düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta inşaat halindeki bir binaya giren O.K. (26), karanlıkta zemindeki boşluğu fark etmeyerek yaklaşık 4 metre yükseklikten bodruma düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, merdiven kurarak ulaştıkları O.K'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan O.K, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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