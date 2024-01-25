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İnşaat işçilerinin dondurucu soğukla zorlu mücadelesi - Son Dakika
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İnşaat işçilerinin dondurucu soğukla zorlu mücadelesi

Edirne'de hava sıcaklığının eksi 4 derecelere düşmesiyle birlikte inşaat işçileri, tenekede yaktıkları ateş başında ısınmaya çalışıyor. İşçiler, dondurucu soğuklardan etkilenmemek için tedbirler alarak çalışmaya devam ediyor. İşçiler, zorlu şartlara rağmen hayat mücadelesine devam ettiklerini belirtiyor.

İnşaat işçilerinin dondurucu soğukla zorlu mücadelesi
25.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:44
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İnşaat işçilerinin dondurucu soğukla zorlu mücadelesi

EDİRNE - Hava sıcaklığının eksi 4 dereceler düştüğü Edirne'de, çalışma şartları daha da zorlaşan inşaat işçileri, üşüdükleri için tenekede yaktıkları ateş başına geçerek ısınmaya çalışıyor.

Son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşen Edirne'de çalışırken zorlanan işçiler, gün batımına kadar çalışıyor. Dondurucu soğuklardan etkilenmemek için inşaatın her tarafında tenekeler içinde ateş yakarak ısınan işçiler, bir yandan çalışırken diğer yandan da soğuklarla mücadele ediyor.

İstanbul'dan çalışmak için gelen Kalıp ustası Erhan Kılıç, Edirne'nin çok soğuk bir il olduğunu söyledi. Buna rağmen çalışmaya ve hayat mücadelesine devam ettiklerini ifade eden Kılıç, "Soğuk havada İstanbul'dan buraya çalışmaya geldik. Buradaki yevmiyeler ve çalışma ortamı daha iyi olduğu için geldim. Hava çok soğuk. Ateş yakarak çalışıyoruz. Halimiz belli, her gün buradayız. Eksi 5 derece de olsa ateşten başka ekstra hiçbir tedbirimiz yok. Islandığımız zaman üstümüzü ateş başında kurutuyoruz, sonra çalışmaya devam ediyoruz. O açıdan daha zor oluyor" dedi.

"Hava şartları ne kadar zorlasa da geliyoruz"

Demir ustası Arif Filizcan, çalışma şartlarının ağır olduğunu belirtti. Soğukta zorlandıkları gibi yardımcı eleman bulmak konusunda da problem yaşadıklarını dile getiren Filizcan, "Hava sıcaklıkları çok düştü. O açıdan zorlanıyoruz. Havalar soğuk olduğu için ayrıca zorluk çekiyoruz, ellerimiz adeta donuyor. Ama malum hayat şartları, çalışmamız lazım. Emek olmadan da yemek olmuyor. Sabah geldiğimiz sırada yerler adeta buz pisti gibi kayıyor ama elimizden geldiğince tedbirini almaya çalışıyoruz. Parça tahtaları yakıyoruz ve kendimizi korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ateş yaktık başında hem çalışıyor hem de ısınıyoruz"

Kalıp ustası Mücahhit Odabaşı, "Gurbetten geldik, zor oluyor bu şartlarda çalışmak ama çalışmak zorundayız. Babadan, deden kalan bir şey yok, çalışmak zorundayız. Havalar gittikçe de soğuk oluyor, işte bizler önlem almaya çalışıyoruz. Gördüğün gibi ateş yaktık başında hem çalışıyor hem de ısınıyoruz " dedi.

Kaynak: İHA
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